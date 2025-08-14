Это какая должна быть зарплата? Украинка в шоке от того, сколько стоит собрать ребенка в школу (видео)

Сегодня вопрос экономии и выбора необходимого для первоклассника становится чрезвычайно актуальным

С приближением нового учебного года многие родители уже активно готовятся к первому классу своих детей. И хотя школа формально бесплатна, сбор ребенка к обучению обходится семьям достаточно дорого.

Родители вынуждены покупать канцтовары, рюкзаки, форму и обувь, что для многих становится значительной финансовой нагрузкой. Видео-жалобу об этом опубликовала в TikTok одна из мам.

Как рассказывает женщина, на сбор в школу для своего ребенка ей пришлось потратить около 13 000 гривен. "Это — канцелярия. Дороже всего у нас получился рюкзак и две пары обуви и одежды. Это — база на первое время и на смену, потому что теплые вещи будем покупать, когда станет прохладнее, отдельно", — делится она.

По ее словам, даже при выборе средней ценовой категории затраты на одного первоклассника остаются значительными. "Я пришла, посмотрела, не покупала самые дорогие вещи — брала более-менее средней ценовой категории. И все равно на одного ребенка такая сумма получилась", — добавляет она.

Осторожно: в видео присутствует нецензурная лексика!

Родители обращают внимание, что для семей с несколькими детьми такие расходы могут оказаться настоящим вызовом, особенно при минимальной зарплате. Для сравнения, знакомые мамы, которые собирали детей в школу, отмечали, что суммы там были еще больше. А некоторые в комментариях утверждают, что не понимают, откуда такие суммы. "Что вы такое покупаете за такие деньги? Я на первый класс потратила 2500 грн", — отмечает одна пользовательница.

Сразу под этим сообщением появился противоположный комментарий: "Мои идут в 7 и 8 класс, на двоих вышло около 45 000 грн".

Что пишут украинцы под видео

К слову, в августе средняя заработная плата в Украине составляет 25 000 грн, по данным "Work.ua".

Скриншот анализа "Work.ua"

Минимальная плата гражданина за месяц — 8 000 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что родители первоклассников, которые будут учиться очно, могут получить от государства 5 000 гривен на школьные расходы. Правительство запустило программу "Пакунок школяра" для подготовки детей к обучению.