С Днем Независимости, Украина! Красивые поздравления в открытках и стихах для родных и друзей

Это праздник гордости за свою страну и народ

В воскресенье, 24 августа, Украина отметит особую дату — 34-ю годовщину Дня Независимости. В этот день мы чествуем свободу и мужество нашего народа, а также наших военнослужащих, которые сегодня защищают нас от российской агрессии.

День Независимости Украины был официально провозглашен 24 августа 1991 года Актом о независимости, который приняла сессия Верховного Совета УССР. С того момента история нашей страны изменилась навсегда.

Сейчас Украина находится в стадии войны и продолжает показывать всему миру мужество, стойкость и непреклонную волю. День Независимости — это праздник гордости за украинский народ, его дух и борьбу за свободу.

"Телеграф" по этому поводу подготовил подборку патриотических открыток и поздравлений в стихах. Отправьте их своим родным, друзьям и близким. С Днем Независимости!

С Днем Независимости Украины 2025

Крепни Украина, процветай,

Пусть счастливым будет твой народ,

Независимая ты, не забывай,

Гордой поступью, всегда иди вперед!

Пусть развеет ветер над тобой,

Тучи грозовые, черные, как ночь,

Мир пусть будет, радость и покой,

Беды и печали пусть уходят прочь!

Поздравляем с Днем Независимости Украины

Страну родную — Украину поздравляю,

И нашему народу от души я пожелаю:

Мирного, чистого неба над головой,

И в доме каждого — добро, уют, покой!

Открытки с Днем Независимости Украины 2025

Удивительно сильна

Независима страна,

Гордо голову несет,

Счастье людям, кто живет

В Украине колосистой,

И землистой, голосистой,

Мирный и цветущий край,

Жизнь не жизнь, а просто рай,

Символ счастья — колосок,

Вам — поклон и поздравок!

Поздравления с Днем Независимости Украины 2025

Целый мир для меня Украина,

Украина такая одна.

И сегодня твои именины,

Ненаглядная наша страна!

Много лет отмечаем свободу,

Которая очень нужна

Нам и всему украинскому рода,

Не назовем их ведь всех имена.

Всем борцам за свободу хочу я

Посвятить вот такой поздравок.

Развивайтесь же люди, ликуйте,

Ведь прекрасна страна как цветок!

День Независимости Украины 24 августа 2025

Пусть по обе стороны окна

Будет замечательной погода,

Радует душевная весна,

Светит солнце внутренней свободы!

С днем Независимости!

С Днем Независимости Украины 24 августа 2025

