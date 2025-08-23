З Днем Незалежності, Україно! Найкращі привітання у листівках та віршах для рідних та друзів

Це свято гордості за свою країну та народ

У неділю, 24 серпня, Україна відзначатиме особливу дату — 34-ту річницю Дня Незалежності. Цього дня ми вшановуємо свободу та мужність нашого народу, а також наших військовослужбовців, які сьогодні захищають нас від російської агресії.

День Незалежності України був офіційно проголошений 24 серпня 1991 року Актом про незалежність, який ухвалила сесія Верховної Ради УРСР. З того моменту історія нашої країни змінилася назавжди.

Зараз Україна перебуває у стадії війни й продовжує показувати всьому світу мужність, стійкість та непохитну волю. День Незалежності – це свято гордості за український народ, його дух та боротьбу за свободу.

"Телеграф" із цього приводу підготував добірку патріотичних листівок та привітань у віршах. Відправте їх своїм рідним, друзям та близьким. З Днем Незалежності!

З Днем Незалежності України 2025

Свободу й правду в Україні

Завжди цінуємо як життя.

Можливо рік почався в тіні,

Проте не втратимо чуття:

Знайдемо сили, друзів стрінемо,

Завзяття й щирість — живемо!

Бо наша спрага — справедливість,

Ми переможемо! З Днем Незалежності!

Вітаємо з Днем Незалежності України

Сьогодні в Україні свято -

День Незалежності настав!

Бажаю, щоб вона була багата

На безліч добрих та корисних справ!

Листівки з Днем Незалежності України 2025

З Днем незалежності вас щиро вітаю!

У це свято сьогодні від серця бажаю

Міцного здоров’я, щасливої долі,

Всього щоб в житті у вас було доволі,

Господь хай родину від бід вберігає,

А щастя й достаток ваш дім не минають!

Привітання з Днем Незалежності України 2025

З національним святом українського народу -

Днем незалежності — ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

День Незалежності України 24 серпня 2025

Любіть нашу Україну – вона одна.

Цінуйте кожну прожиту днину,

Бо за літнім сонцем прийде зима.

Будьте людьми та вірте в Бога.

Хай світлою буде ваша дорога.

З Днем Незалежності України 24 серпня 2025

