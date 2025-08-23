З Днем Незалежності, Україно! Найкращі привітання у листівках та віршах для рідних та друзів
-
-
Це свято гордості за свою країну та народ
У неділю, 24 серпня, Україна відзначатиме особливу дату — 34-ту річницю Дня Незалежності. Цього дня ми вшановуємо свободу та мужність нашого народу, а також наших військовослужбовців, які сьогодні захищають нас від російської агресії.
День Незалежності України був офіційно проголошений 24 серпня 1991 року Актом про незалежність, який ухвалила сесія Верховної Ради УРСР. З того моменту історія нашої країни змінилася назавжди.
Зараз Україна перебуває у стадії війни й продовжує показувати всьому світу мужність, стійкість та непохитну волю. День Незалежності – це свято гордості за український народ, його дух та боротьбу за свободу.
"Телеграф" із цього приводу підготував добірку патріотичних листівок та привітань у віршах. Відправте їх своїм рідним, друзям та близьким. З Днем Незалежності!
Свободу й правду в Україні
Завжди цінуємо як життя.
Можливо рік почався в тіні,
Проте не втратимо чуття:
Знайдемо сили, друзів стрінемо,
Завзяття й щирість — живемо!
Бо наша спрага — справедливість,
Ми переможемо! З Днем Незалежності!
Сьогодні в Україні свято -
День Незалежності настав!
Бажаю, щоб вона була багата
На безліч добрих та корисних справ!
З Днем незалежності вас щиро вітаю!
У це свято сьогодні від серця бажаю
Міцного здоров’я, щасливої долі,
Всього щоб в житті у вас було доволі,
Господь хай родину від бід вберігає,
А щастя й достаток ваш дім не минають!
З національним святом українського народу -
Днем незалежності — ми щиро вас вітаємо!
Добробуту, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров'я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.
Любіть нашу Україну – вона одна.
Цінуйте кожну прожиту днину,
Бо за літнім сонцем прийде зима.
Будьте людьми та вірте в Бога.
Хай світлою буде ваша дорога.
