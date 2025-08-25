Этот ингредиент так вонял, что и дышать не хотелось: чем раньше заменяли подсолнечное масло

Некоторые до сих пор его едят

В советские времена многие блюда часто были неприятными на вкус из-за дефицита некоторых ингредиентов. Люди искали способы сделать еду более сытной и ароматной, используя значительно более доступные продукты.

Одним из таких решений был домашний смалец. Его делали из свиного или гусиного жира, как напомнил "Телеграф".

Нарезанный жир постепенно топили на медленном огне в чугунной или толстостенной кастрюле. Во время топки выделялись хрустящие шкварки, которые отдельно собирали — их тоже ели. Аромат топленого жира наполнял весь дом, но он был очень неприятным и мог держаться более суток.

Смалец

Смалец использовали не только в качестве добавки к блюдам. Его намазывали на свежий хлеб, часто с чесноком или репчатым луком, добавляли в картофельное пюре, вареники или квашеные овощи, использовали для поджаривания и тушения мяса. В некоторых семьях им покрывали домашние колбасы для более длительного хранения.

