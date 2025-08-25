Цей інгредієнт так смердів, що і дихати не хотілось: чим раніше заміняли соняшникову олію

Дехто досі його їсть

У радянські часи багато страв часто були неприємними на смак через дефіцит деяких інгредієнтів. Люди шукали способи зробити їжу більш ситною та ароматною, використовуючи значно доступніші продукти.

Одним із таких рішень був домашній смалець. Його робили зі свинячого або гусячого жиру, як нагадав "Телеграф".

Нарізаний жир поступово топили на повільному вогні в чавунній або товстостінній каструлі. Під час топлення виділялися хрусткі шкварки, які окремо збирали – їх теж їли. Аромат топленого жиру наповнював всю хату, але він був дуже неприємним і міг триматись понад добу.

Смалець

Смалець використовували не лише як добавку до страв. Його намазували на свіжий хліб, часто з часником або ріпчастою цибулею, додавали до картопляного пюре, вареників чи квашених овочів, використовували для підсмажування та тушкування м’яса. У деяких родинах ним вкривали домашні ковбаси для тривалішого зберігання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який бутерброд раніше готували дітям. Наразі цю "страву" рідко хто їстиме.