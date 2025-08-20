Бутерброд, но не с колбасой: дети вряд ли сейчас будут есть этот десерт из СССР

Этот кулинарный "шедевр" сейчас мало кто готовит

Когда-то в каждой советской семье был свой маленький кулинарный ритуал – десерт, который готовили даже самые маленькие члены семьи, ведь он был простым и не требовал много времени.

Речь идет о простом, но невероятно любимом среди детей бутерброде из печенья. Для его приготовления требовались только обычное печенье, сливочное масло или сладкое варенье, как вспоминает "Телеграф".

Печенье с маслом

Особенно интересно, что детей не волновала калорийность этого лакомства. Они наслаждались этим десертом до последней крошки, делясь сладким с друзьями и братьями или сестрами. Бутерброд из печенья могли делать все время в течение дня, особенно если к чаю ничего дома не было.

Сегодня такой простой советский десерт можно назвать настоящей ностальгией. Он напоминает о детстве и теплых семейных вечерах.

