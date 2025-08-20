Бутерброд, но не с колбасой: дети вряд ли сейчас будут есть этот десерт из СССР
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот кулинарный "шедевр" сейчас мало кто готовит
Когда-то в каждой советской семье был свой маленький кулинарный ритуал – десерт, который готовили даже самые маленькие члены семьи, ведь он был простым и не требовал много времени.
Речь идет о простом, но невероятно любимом среди детей бутерброде из печенья. Для его приготовления требовались только обычное печенье, сливочное масло или сладкое варенье, как вспоминает "Телеграф".
Особенно интересно, что детей не волновала калорийность этого лакомства. Они наслаждались этим десертом до последней крошки, делясь сладким с друзьями и братьями или сестрами. Бутерброд из печенья могли делать все время в течение дня, особенно если к чаю ничего дома не было.
Сегодня такой простой советский десерт можно назвать настоящей ностальгией. Он напоминает о детстве и теплых семейных вечерах.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в советское время этот напиток был всюду, но сейчас его редко встретишь в магазинах, столовых или детских садах. Есть те, которые еще готовят его дома, ведь им нравится этот сладкий напиток.