До сих пор даете детям сладкие сырки? Пять причин, почему они не так полезны, как все считают

Елена Руденко
29 августа 2025
Фото Коллаж "Телеграф"

Их полезность – иллюзия

Глазированные сырки любят как дети, так и взрослые. Их часто дают школьникам, считается, что это полезный молочный продукт. О

Однако сладкие сырки в глазури могут скрывать немало опасностей для здоровья. "Телеграф" рассказывает, почему этот десерт не такой уж полезный, как кажется.

Слишком много сахара

Самая большая проблема глазированных сырков – это огромное количество сахара. Он содержится и в самой творожной массе и в шоколадной глазури. В результате количество сахара в одном творожке может составлять 10-20 граммов (2-4 чайные ложки). Один сырок – это почти дневная норма сахара. Его чрезмерное потребление может привести к набору лишнего веса, развитию сахарного диабета, кариесу и т.д.

Глазированный сырок
Многие обожают их

По рекомендациям ВОЗ норма безопасного потребления сахара для детей от 2 лет и взрослых — до 25 г (около 5 чайных ложек) в день. Важно понимать, что эта норма касается добавленного сахара (в продающихся продуктах или при приготовлении пищи), а не природного сахара, который содержится во фруктах, овощах и молоке.

Трансжиры и пальмовое масло

Чтобы удешевить продукт, шоколадная глазурь, покрывающая сырок, в большинстве случаев изготавливается не из натурального какао-масла, а из его дешевых заменителей. Она содержит пальмовое масло и другие растительные жиры. При гидрогенизации (превращение жидких растительных масел в твердые жиры) образуются трансжиры. Они считаются одними из самых вредных для здоровья, повышая уровень "плохого" холестерина в крови, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и инсульта.

Сыр низкого качества

Нет никакой гарантии, что творожную массу изготовляют из качественного кисломолочного сыра. В большинстве случаев в глазированных сырках – так называемый сырный продукт, содержащий крахмал, стабилизаторы, загустители и другие добавки. Поэтому в сырках гораздо меньше качественного молочного белка и кальция, а полезных бактерий, содержащихся в настоящем кисломолочном сыре, практически нет.

Ароматизаторы, консерванты и красители

Чтобы сырки были вкуснее и привлекательнее, производители добавляют в них искусственные ароматизаторы и красители. Чтобы они подольше хранились, используют консерванты. Эти химические вещества могут вызывать аллергические реакции и негативно влиять на здоровье, особенно детское.

Высокая калорийность

Из-за большого количества сахара и жиров глазированные сырки обладают высокой калорийностью. В одном творожке может содержаться от 150 до 250 ккал, что является значительной частью дневного рациона.

Чем заменить

Есть много рецептов приготовления глазированных сырков дома. В этом случае можно контролировать количество сахара и качество творога.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие сладости нельзя давать детям в школу. Чем их заменить.

