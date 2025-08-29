Меньше 2 гривен за ручку: где родителям сэкономить на канцелярии

Экономия существенная

Родители школьников перед новым учебным годом традиционно тратят немалые суммы. Однако на большинстве канцелярии можно сэкономить, если потратить немного времени и поискать более выгодные предложения.

Значительно сэкономить можно, например, на обычных ручках. Они в отдельных торговых сетях стоят до двух гривен за штуку. Это значительно дешевле, чем во многих супермаркетах или небольших магазинах, где цены выше, как объясняет "Телеграф".

До 1,62 гривны за одну ручку родители отдадут в магазине "stenson", до 1,75 гривны они заплатят у "babyplus", а 1,90 гривны — у "clipka".

Поэтому часто можно найти акционные наборы ручек, карандашей или тетрадей по оптовым ценам. Кроме того, следует обращать внимание на распродажи и сезонные скидки, которые есть в интернет-магазинах и социальных сетях. Там могут продавать, например, 9 тетрадей по цене чашки кофе.

