Покинул Россию и надел вышиванку: где сейчас и что говорит о войне главный "злодей" советского кино Филиппенко

Актер выступил против военных действий еще в 2014 году

Сегодня, 2 сентября, известному советскому актеру Александру Филиппенку исполняется 81 год. Он играл в фильмах "Синие зайцы или Музыкальное путешествие", "Остановите Потапова!", "Я сделал все, что мог". В отличие от своих коллег-путинистов, Филиппенко не поддержал войну России против Украины и уехал из страны-агрессора.

рассказывал о карьере советского актера, а также где он сейчас и что говорит о войне.

Что известно об Александре Филиппенко

Будущий актер родился в 1944 году в Москве. Он учился в театральном училище Щукина, а также в физико-техническом институте. В течение 2 лет Филиппенко работал старшим инженером в Институте геохимии АН СССР.

Филиппенко принимал участие в студенческой команде КВН МФТИ и работал в студии "Наш дом" в студенческом театре. В 1969-1975 годах Александр был актером Театра драмы и комедии на Таганке. В конце 60-х годов Филиппенко начал играть в кино.

Филиппенко в молодости, фото из сети

В 1969 году Александр дебютировал в фильме Наума Трахтенберга "Я его невеста". А в 1972 году сыграл в украинском фильме "Бумбараш", в котором говорится о временах Гражданской войны. Позже он появился в серале "Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает", в котором говорится о создании советской милиции.

Также Филиппенко получал ведущие роли в картинах "Остановите Потапова!", "Кто заплатит за удачу", "Бросок", "Последнее средство королей", "Я сделал все, что мог", "Наш бронепоезд". Нередко актеру доставались роли темных сил, в том числе Кощея Бессмертного, Смерти, а также Коровьева и Азазелло в фильме "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного произведения.

Филиппенко в фильме "Мастер и Маргарита", фото из сети

Филиппенко играл маршала окружного дворянства Андрея Забалуева в популярном сериале "Бедная Настя". В то время как в ситкоме "Моя прекрасная няня" Александр превратился в отца няни Вики — Владимира Прутковского.

Филиппенко в сериале "Моя прекрасная няня", фото из сети

С 1996 года Александр был художественным руководителем театра "Моно Дуэт Трио". В общей сложности его творческое наследие насчитывает более 100 ролей в различных фильмах и сериалах.

Где сейчас Александр Филиппенко

Актер еще в 2014 году выступил против аннексии Россией Крыма, подписав соответствующее обращение к диктатору Путину. В 2018 году он поддержал заключённого в России украинского режиссера Олега Сенцова.

В 2022 году ко Дню вышиванки актер поделился фотографией в национальной украинской одежде. У Филиппенко начались трудности с выступлениями в России, а затем Театр имени Моссовета не продлил с ним контракт.

Филиппенко в вышиванке вспомнил, как приезжал в Киев, фото из сети

Александр рассказывал DW, что одним из самых позорных дней в его жизни является 24 февраля 2022 года, когда Россия полномасштабно вторглась в Украину. Он переехал из страны-террориста в Литву вместе с родными. Филиппенко заявлял, что испытывает стыд за кровавые действия России и не хочет туда возвращаться. Он дал концерт в Вильнюсе, а заработанные деньги от продажи билетов передал на помощь ВСУ.

В 2024 году, в день своего 80-летия, Филиппенко принял участие в спектакле Саши Денисовой "Гаага", где он исполнил роль Путина. Пьесу воспроизвели в Старом театре города, куда позвали только друзей. Среди актеров была и Татьяна Лазарева, также осудившая Россию за войну против Украины.

Филиппенко в спектакле "Гаага", фото из личного архива Александра Филиппенко

