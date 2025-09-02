Покинув Росію і одягнув вишиванку: де зараз і що каже про війну головний "лиходій" радянського кіно Філіппенко

Актор виступив проти воєнних дій ще у 2014 році

Сьогодні, 2 вересня, відомому радянському актору Олександру Філіппенко виповнюється 81 рік. Він грав у фільмах "Сині зайці або Музична подорож", "Зупиніть Потапова!", "Я зробив все, що міг". На відміну від своїх колег-путіністів, Філіпенко не підтримав війну Росії проти України та виїхав з країни-агресорки.

"Телеграф" розповідав про кар'єру радянського актора, а також де він зараз і що каже про війну.

Що відомо про Олександра Філіппенко

Майбутній актор народився у 1944 році у Москві. Він навчався у театральному училищі імені Щукіна, а також у фізико-технічному інституті. Упродовж 2 років Філіппенко працював старшим інженером в Інституті геохімії АН СРСР.

Філіппенко брав участь у студентській команді КВК МФТІ та працював у студії "Наш дім" у студентському театрі. У 1969—1975 роках Олександр був актором Театру драми та комедії на Таганці. Наприкінці 60-х роках Філіппенко почав грати у кіно.

Філіппенко у молодості, фото з мережі

У 1969 році Олександр дебютував у фільмі Наума Трахтенберга "Я його наречена". А у 1972 році зіграв в українському фільмі "Бумбараш", в якому йдеться про часи Громадянської війни. Пізніше він з'явився у сералі "Народжена революцією. Комісар міліції розповідає", в якому йдеться про створення радянської міліції.

Також Філіппенко отримував провідні ролі у картинах "Зупиніть Потапова!", "Хто заплатить за удачу", "Кидок", "Останній засіб королів", "Я зробив все, що міг", "Наш бронепоїзд". Нерідко актору діставалися ролі темних сил, зокрема Кощія Безсмертного, Смерті, а також Коровйова та Азазелло у фільмі "Майстер і Маргарита" за мотивами однойменного твору.

Філіппенко у фільмі "Майстер і Маргарита", фото з мережі

Філіппенко грав маршала окружного дворянства Андрія Забалуєва у популярному серіалі "Бідна Настя". Тоді як у ситкомі "Моя прекрасна няня" Олександр перевтілився у батька няні Віки — Володимира Прутковського.

Філіппенко у серіалі "Моя прекрасна няня", фото з мережі

З 1996 року Олександр був художнім керівником театру "Моно-Дует Тріо". Загалом його творчий доробок налічує понад 100 ролей у різних фільмах і серіалах.

Де зараз Олександр Філіппенко

Актор ще у 2014 році виступив проти анексії Росією Криму, підписавши відповідне звернення до диктатора Путіна. У 2018 році він підтримав ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

У 2022 році до Дня вишиванки актор поділився світлиною у національному українському одязі. У Філіппенка почалися труднощі з виступами у Росії, а згодом Театр імені Мосради не продовжив з ним контракт.

Філіппенко у вишиванці згадав, як приїжджав до Києва, фото з мережі

Олександр розповідав виданню DW, що одним із найганебніших днів у його житті є 24 лютого 2022 року, коли Росія повномасштабно вторглась в Україну. Він переїхав з країни-терористки у Литву разом із рідними. Філіппенко заявляв, що відчуває сором за криваві дії Росії і не має бажання туди повертатися. Він дав концерт у Вільнюсі, а зароблені кошти від продажу квитків передав на допомогу ЗСУ.

У 2024 році, у день свого 80-річчя, Філіппенко взяв участь у виставі Саші Денисової "Гаага", де він виконав роль Путіна. П'єсу відтворили у Старому театрі міста, куди покликали тільки друзів. Серед акторів була й Тетяна Лазарєва, яка також засудила Росію за війну проти України.

Філіппенко у виставі "Гаага", фото з особистого архіву Олександра Філіппенка

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорить про війну Льова із "Бі-2". Певний час він мовчав про війну, а потім висловив свою позицію.