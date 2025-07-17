Российскому режиссеру было 70 лет

Сегодня, 17 июля, стало известно о смерти российского режиссера украинского происхождения Юрия Кары. Жизнь продюсера оборвалась по причине инфаркта. Весной мужчина перенес сердечный приступ. Жил он в Ялте.

О его смерти сообщила российская журналистка Наталья Боброва. Он был режиссером нескольких эпизодов "Ералаша", фильма "Мастер и Маргарита" и поддерживал аннексию Крыма Россией.

По данным пропагандистского Телеграмм-канала SHOT, у Путиниста было слабое сердце. Он перенес два инфаркта – несколько лет назад и в феврале этого года. Тело Юрия сейчас в морге Ялты, родственники режиссера будут транспортировать его в Москву.

Что известно об Юрии Каре

Родился Юрий Кара 12 июля 1954 года в городе Сталино РСФСР (ныне Донецк). Среднее образование получил в родном городе, а в 1972 году поступил в Московский институт стали и сплавов на физико-химический факультет. Еще одно высшее образование Кара получил во ВГИКе, где ему принесла успех дипломная работа — фильм "Завтра была война", который впоследствии стал культовым в Советском Союзе.

Юрий также был режиссером и продюсером фильмов "Мастер и Маргарита", "Воры в законе", "Интересные мужчины", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" и тому подобное. В России эти работы очень популярны.

Что говорил об Украине Юрий Кара

Известно, что в 2014 году режиссер подписал письмо в поддержку политики Путина по вооруженной агрессии России против Украины. В 2022 году Кара подписал еще одно письмо – с поддержкой вторжения России в Украину.

Кара мечтал, что сможет попасть в Донецк, когда война закончится, ведь не был там с 2014 года. Артистов, не поддержавших нападение РФ на Украину или уехавших за границу, он публичную критиковал.

"Поэтому часто их даже не жалко. Они и так жировали, а теперь им еще и на всех плевать. Конечно, если им захочется вернуться, пусть возвращаются, но я бы не уделял им такое внимание, как раньше", — заявлял Кара о российских звездах, покинувших страну-агрессорку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сейчас находится на грани смерти Александр Митта – известный российский режиссер. Он снял первый фильм-катастрофу в СССР под названием "Экипаж".