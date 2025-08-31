От голливудского сердцееда до 76-летнего дедушки: как сейчас выглядит Ричард Гир

Актер начал кинокарьеру в 26 лет

Сегодня, 31 августа, исполняется 76 лет известному голливудскому актеру Ричарду Гиру. Он прославился игрой в фильмах "Красотка", "Хатико: Верный друг", "Потанцуем?". В последние годы актер продолжает появляться в кино.

"Телеграф" расскажет о карьере выдающегося актера, его лучших ролях, а также чем занимается сейчас.

Карьера Ричарда Гира

Будущий актер родился в Филадельфии в 1949 году. Он был вторым ребенком в семье страхового агента Гомера Джорджа Гира и домохозяйки Дорис Энн. В течение 2 лет получал образование в Массачусетском университете в Эмгерсте, где два года изучал философию и драматическое искусство. Ричард оставил учебу в вузе, потому что хотел стать трубачем. Попробовав себя в музыке, он понял, что это не его.

Ричард Гир в молодости, фото Getty Images

Однако судьба распорядилась иначе, и в 1975 году Гир дебютировал в кино в ленте "Рапорт Комиссара". Тогда ему было 26 лет, что считалось непривычным для Голливуда, ведь кинокарьеру начинают в младшем возрасте. Через 2 года актер сыграл в фильме "В поисках мистера Гудбара", после которого ему стали поступать лучшие предложения в кино. Так он появился в картинах "Дни жатвы" и "Американский жиголо".

В 1982 году Гир получил главную роль в драме "Офицер и джентльмен". Там он превратился в молодого штурмана, желающего служить в Военно-морских Силах США. Роль принесла Ричарду огромную популярность, в особенности среди женской аудитории.

Ричард Гир в начале карьеры, фото Getty Images

Однако всемирно известным Гир стал после выхода мелодрамы "Красотка", где сыграл вместе с Джулией Робертс, для которой эта лента также стала судьбоносной. По сюжету успешный предприниматель Эдвард Льюис приезжает в Лос-Анджелес по рабочим делам, но попадает в район "красных фонарей". Там он знакомится с проституткой Вивиан Уорд, с которой начинаются отношения.

Ричард Гир с Джулией Робертс в фильме "Красотка", фото Getty Images

Дальше карьера Гира начала стремительно двигаться вверх. Он играл в психологической драме "Конечный анализ" с Умой Турман, лентах "Мистер Джонс", "Первый рыцарь", "Сбежавшая невеста" с Джулией Робертс, "Осень в Нью-Йорке", "Потанцуем?" из Дженнифер Лопес.

Ричард Гир в ленте "Осень в Нью-Йорке", фото Getty Images

Еще одной культовой картиной с участием Гира стала драма "Хатико: Верный друг". Лента была снята на реальных событиях, происходивших в Японии в 20-х годах XX века. Собака каждый раз встречала своего хозяина на вокзале и продолжала делать это после его смерти. Картина вошла в список 250 лучших фильмов по версии IMDb.

Ричард Гир с собакой из фильма "Хатико", фото Getty Images

Где сейчас и как живет Ричард Гир

В 2022 году Ричард поддержал Украину в войне, начатой Россией. В то же время он принял участие в благотворительной организации CARE’s Ukraine Crisis Fund, которая занимается помощью украинцам.

Женщины, дети, маленькие мальчики и девочки, пожилые люди вынуждены убегать от войны. Страх, голод, холод, скитания в поисках безопасности и помощи. Чтобы выразить свою солидарность с народом Украины и заверить, что они не оставлены на произвол судьбы, что не остались лицом к лицу с проблемами, я присоединился к Care Crisis Ukrainian Fund. Ричард Гир

Ричард Гир с женой Александрой Сильвой, фото Getty Images

Последний раз Гир появлялся в телесериале "Агентство" 2024 года. Там он получил одну из главных ролей – начальника лондонской станции ЦРУ. После этого актер решил уйти от съемок и сосредоточиться на семье. Он состоит в браке с испанской публицисткой Александрой Сильвой.

Ричард Гир в последние годы, фото Getty Images

В 2025 году Гир решил переехать из американского Коннектикута в Мадрид. Он сделал это ради жены-испанки. Сильва долго проживала с актером в США, где он работал в кино. Однако теперь Ричард продал американский дом за 10,75 миллиона долларов и решил поселиться на родине избранницы.

Ричард Гор в 2023 году, фото Getty Images

Супруги поселились в элитном районе Мадрида – Ла-Моралеха. Они построили вокруг дома четырехметровый забор, чтобы сохранять приватность. Также территория имения охраняется. Судя по последним фото Гира, он заметно состарился. Сейчас ему 76 лет.

Ричард Гор в 2025 году, фото Getty Images

