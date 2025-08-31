От голливудского сердцееда до 76-летнего дедушки: как сейчас выглядит Ричард Гир
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Актер начал кинокарьеру в 26 лет
Сегодня, 31 августа, исполняется 76 лет известному голливудскому актеру Ричарду Гиру. Он прославился игрой в фильмах "Красотка", "Хатико: Верный друг", "Потанцуем?". В последние годы актер продолжает появляться в кино.
"Телеграф" расскажет о карьере выдающегося актера, его лучших ролях, а также чем занимается сейчас.
Карьера Ричарда Гира
Будущий актер родился в Филадельфии в 1949 году. Он был вторым ребенком в семье страхового агента Гомера Джорджа Гира и домохозяйки Дорис Энн. В течение 2 лет получал образование в Массачусетском университете в Эмгерсте, где два года изучал философию и драматическое искусство. Ричард оставил учебу в вузе, потому что хотел стать трубачем. Попробовав себя в музыке, он понял, что это не его.
Однако судьба распорядилась иначе, и в 1975 году Гир дебютировал в кино в ленте "Рапорт Комиссара". Тогда ему было 26 лет, что считалось непривычным для Голливуда, ведь кинокарьеру начинают в младшем возрасте. Через 2 года актер сыграл в фильме "В поисках мистера Гудбара", после которого ему стали поступать лучшие предложения в кино. Так он появился в картинах "Дни жатвы" и "Американский жиголо".
В 1982 году Гир получил главную роль в драме "Офицер и джентльмен". Там он превратился в молодого штурмана, желающего служить в Военно-морских Силах США. Роль принесла Ричарду огромную популярность, в особенности среди женской аудитории.
Однако всемирно известным Гир стал после выхода мелодрамы "Красотка", где сыграл вместе с Джулией Робертс, для которой эта лента также стала судьбоносной. По сюжету успешный предприниматель Эдвард Льюис приезжает в Лос-Анджелес по рабочим делам, но попадает в район "красных фонарей". Там он знакомится с проституткой Вивиан Уорд, с которой начинаются отношения.
Дальше карьера Гира начала стремительно двигаться вверх. Он играл в психологической драме "Конечный анализ" с Умой Турман, лентах "Мистер Джонс", "Первый рыцарь", "Сбежавшая невеста" с Джулией Робертс, "Осень в Нью-Йорке", "Потанцуем?" из Дженнифер Лопес.
Еще одной культовой картиной с участием Гира стала драма "Хатико: Верный друг". Лента была снята на реальных событиях, происходивших в Японии в 20-х годах XX века. Собака каждый раз встречала своего хозяина на вокзале и продолжала делать это после его смерти. Картина вошла в список 250 лучших фильмов по версии IMDb.
Где сейчас и как живет Ричард Гир
В 2022 году Ричард поддержал Украину в войне, начатой Россией. В то же время он принял участие в благотворительной организации CARE’s Ukraine Crisis Fund, которая занимается помощью украинцам.
Женщины, дети, маленькие мальчики и девочки, пожилые люди вынуждены убегать от войны. Страх, голод, холод, скитания в поисках безопасности и помощи. Чтобы выразить свою солидарность с народом Украины и заверить, что они не оставлены на произвол судьбы, что не остались лицом к лицу с проблемами, я присоединился к Care Crisis Ukrainian Fund.
Последний раз Гир появлялся в телесериале "Агентство" 2024 года. Там он получил одну из главных ролей – начальника лондонской станции ЦРУ. После этого актер решил уйти от съемок и сосредоточиться на семье. Он состоит в браке с испанской публицисткой Александрой Сильвой.
В 2025 году Гир решил переехать из американского Коннектикута в Мадрид. Он сделал это ради жены-испанки. Сильва долго проживала с актером в США, где он работал в кино. Однако теперь Ричард продал американский дом за 10,75 миллиона долларов и решил поселиться на родине избранницы.
Супруги поселились в элитном районе Мадрида – Ла-Моралеха. Они построили вокруг дома четырехметровый забор, чтобы сохранять приватность. Также территория имения охраняется. Судя по последним фото Гира, он заметно состарился. Сейчас ему 76 лет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит "мама Стифлера", актриса Дженнифер Кулидж. Ей исполнилось 64 года.