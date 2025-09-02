Хуже русского флага? Девушке внезапно отказали в поселении в общежитие Католического университета из-за эмодзи

Студентка была вынуждена перейти в другой вуз

Дочери режиссера и сценаристки Натальи Ворожбит отказали в поселении в общежитие Украинского католического университета (УКУ). Причиной послужило эмодзи в виде ЛГБТ-флажка.

Об этом в Facebook написала сама Ворожбит, отметив, что ей очень сложно жаловаться публично. Но она решила не молчать, подыгрывая системе.

"В этом году моя дочь поступила на Гуманитарный факультет УКУ с высокими результатами. С начала полномасштабки я не часто видела ее такой счастливой и уверенной в себе. Это была мечта — учиться в Украине именно в УКУ, жить во Львове в студенческом сообществе. И моя мечта тоже: кроме качественного образования я хотела, чтобы она жила в более безопасном городе (даже если это частично иллюзия), а не на верхнем этаже дома под одним из любимых шахматно-ракетных направлений", – говорится в сообщении.

По ее словам, девушка прошла собеседование и заплатила полную сумму за семестр. Как дочь участника боевых действий, она имела право на льготы, но не воспользовалась им. Она готовилась к переезду, но за 12 дней до начала обучения получила письмо-отказ от проживания в коллегиуме (общежитии). Хотя на собеседовании просили не беспокоиться – якобы селят всех из других регионов.

"Я позвонила в УКУ, чтобы узнать причину отказа, они спросили фамилию и после напряженной паузы ответили, что не могут мне предоставить информацию и рекомендуют снимать квартиру. Мягко говоря, я была заинтригована. Я знаю, как она заполняла анкету, как отвечала на собеседовании. Ничто не противоречило заявленным на сайте ценностям УКУ, слово "католический" в названии университета было нами осмыслено и мы были готовы и открыты к особенностям и правилам, — написала Ворожбит.

Она рассказала, что благодаря неформальным связям узнала причину отказа: на странице в инстаграмме Параски они нашли эмодзи – флажок ЛГБТ. Еще там есть флаг Украины и четыре фото – два с котом и два селфи.

"Итак, этот флажок, который для нее означает толерантность и человечность, демократичность, принятие мира в его разных красках, стал причиной отказа проживания в коллегиуме, который не является монастырем или сектой, а относится к учебному заведению. То есть, вдумайтесь. За 12 дней до начала обучения вы узнаете, что ваш несовершеннолетний ребенок не может жить в общежитии из-за дискриминации и вам предлагается арендовать квартиру за свой счет", – говорится в сообщении.

Режиссер отмечает, что это произошло во Львове, где в связи с войной цены на квартиры выросли втрое. Это предлагают в частном университете, который позиционируется как европейский, прогрессивный, способный поселить первокурсников из других городов. В заведении настаивают на христианских ценностях, равных правах и принятии других.

"Я написала эмоциональное письмо на указанные на сайте мейлы и мне позвонили. Честно, я надеялась, что этот разговор исправит ситуацию, потому что позвонили не из коллегиума, а именно из университета. Что попросят прощения и предложат решение… Пани, которая отвечает за коммуникацию, подтвердила, что флаг стал причиной отказа, она своими глазами видела его скрин с инстаграм. Также пани полностью разделяет позицию коллегиума в этом вопросе и считает, что "это все равно что повесить русский флаг на своей аватарке", – возмущается Ворожбит.

Женщина предложила шокированной маме, чтобы девушка жила в квартире для педагогов, если уберет это эмодзи из соцсетей и пообещает не пропагандировать ЛГБТ в учебном заведении. Студентка от предложения отказалась.

"Я конечно сомневалась, нужно ли выносить это в общество, в первую очередь из-за дочери, но она сама решила написать об этом в своем инстаграм. Для ее поколения, для детей моих друзей и коллег, поддержка ЛГБТ сообщества очень естественна и входит в перечень европейских ценностей, за которые воюет Украина, с чем у них ассоциируется независимость. Это также протест против гомофобной России. Они мыслят шире ужасных "отборщиков" с их узкими смыслами. Поэтому эти дети не будут подчищать соцсети и не будут врать на собеседованиях, как и моя Параска", – объяснила Наталья Ворожбит.

В результате контракт с УКУ был разорван, а девушка и ее мама не получили никаких извинений за моральный ущерб. Девушка пошла на учебу в Киево-Могилянскую академию, где уже 2 сентября отменили занятия из-за шахедной атаки на Киев. Резюмируя, Наталья Ворожбит обратилась в наблюдательный совет, преподавателей и руководителей УКУ с просьбой задуматься о системе учебного заведения и векторе его движения.

Это сообщение вызвало широкий резонанс в сети. Драматурга и ее дочь поддержали экс-министр культуры и коммуникаций Украины Владимир Бородянский, директор Национального театра имени Марии Заньковецкой Наталья Сиваненко, журналистка и сценаристка Оксана Савченко. В знак солидарности они опубликовали сообщения на ее странице, под которыми уже тысячи комментариев и реакций. В комментариях пишут, что Папу Франциска, наверное, тоже не приняли бы в УКУ и что это заведение – позор.

