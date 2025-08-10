"Бей своих" или "пусть учат украинский": языковой скандал во Львове разделил украинцев (видео)

В ситуацию пришлось вмешиваться полиции

Во Львове произошел очередной языковой скандал. Там местная жительница набросилась на пару из Харькова за то, что те говорили на языке страны-агрессора.

Кадрами поделился telegram-канал "Труха Украина". Как видно на видео, попыток вести конструктивную беседу ни одна из сторон не предпринимала, а потому всё быстро скатилось к обмену оскорблениями. Впрочем, с записи непонятно, с чего начался конфликт, поскольку она начинается, когда спор уже был в самом разгаре.

Автор видео отметила, что ситуация решилась вызовом полиции, которая взяла данные участников ситуации и пообещала составить протокол.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика.

Развитие истории

Мнение сети относительно конфликта сильно разделилось, хотя видно, что многие высказали симпатию паре харьковчан.

Мнение сети

Но также были и те, кто поддержал мнение авторки видео.

Другая сторона баррикад

Однако нашлись и те, кто подчеркнул, что от подобных споров выиграть может лишь Россия. К тому же, в сети упомянули, что автор видео часто на камеру разжигает подобные скандалы и зарабатывает деньги на таком контенте, но так как подпись автора с видео убрали, то подтвердить или опровергнуть эту информацию сложно.

От конфилктов между украинцами ничего хорошего не будет

Ранее языковой скандал произошел в Броварах на Киевщине. Местный активист попросил компанию женщин выключить русскую музыку, а они в ответ начали агрессивно вести себя.