"Бей своих" или "пусть учат украинский": языковой скандал во Львове разделил украинцев (видео)

Геннадий Лубенец
Украинский язык Новость обновлена 10 августа 2025, 17:27
Украинский язык

В ситуацию пришлось вмешиваться полиции

Во Львове произошел очередной языковой скандал. Там местная жительница набросилась на пару из Харькова за то, что те говорили на языке страны-агрессора.

Кадрами поделился telegram-канал "Труха Украина". Как видно на видео, попыток вести конструктивную беседу ни одна из сторон не предпринимала, а потому всё быстро скатилось к обмену оскорблениями. Впрочем, с записи непонятно, с чего начался конфликт, поскольку она начинается, когда спор уже был в самом разгаре.

Автор видео отметила, что ситуация решилась вызовом полиции, которая взяла данные участников ситуации и пообещала составить протокол.

Осторожно, на видео есть нецензурная лексика.

Языковой скандал во Львове
Развитие истории

Мнение сети относительно конфликта сильно разделилось, хотя видно, что многие высказали симпатию паре харьковчан.

Языковой скандал во Львове, комментарии
Мнение сети

Но также были и те, кто поддержал мнение авторки видео.

Во Львове разгорелся языковой скандал
Другая сторона баррикад

Однако нашлись и те, кто подчеркнул, что от подобных споров выиграть может лишь Россия. К тому же, в сети упомянули, что автор видео часто на камеру разжигает подобные скандалы и зарабатывает деньги на таком контенте, но так как подпись автора с видео убрали, то подтвердить или опровергнуть эту информацию сложно.

Спор о языковом конфликте во Львове
От конфилктов между украинцами ничего хорошего не будет

Ранее языковой скандал произошел в Броварах на Киевщине. Местный активист попросил компанию женщин выключить русскую музыку, а они в ответ начали агрессивно вести себя.

