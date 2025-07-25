Волонтеры спасли с фронта семью с животными – но их выгнали на улицу целым селом. Все детали скандала

Белы Ангелы вывозили людей под обстрелами

В Винницкой области односельцы выгоняют из села эвакуированную семью с животными. Более того, полиция поддержала их действия — волонтеры бьют тревогу.

Об этом сообщает украинская журналистка, писательница, волонтер и общественный деятель Лала Тарапакина. По ее словам, только вчера, 24 июля, Белые Ангелы эвакуировали людей из-под Покровска, а уже 25 июля их выгоняют с нового дома.

"Жители села Добрянка, что в Винницкой области, выгоняют только эвакуированную семью с животными (…) Мы вместе с Белым Ангелом эвакуировали из Белицкого двух бабушек, 11 собак и 34 кошки. Жилье им нашли другие волонтеры, договорились и все подготовили", — говорит волонтер.

Эвакуированная семья из-под Покровска

Белицкое на карте

Она добавляет, что владельцы дома не были против и согласились на такое количество животных. Перевозили семью в село почти сутки, но уже у дома их встретили односельцы. Они запретили даже выгрузить животных и дать им воды.

"Основная претензия — в селе не нужны ваши 11 собак. Бабушки по совету волонтеров вызвали полицию, она приняла сторону односельчан. Староста тоже. Полиция выписала эвакуированной семье акт с требованием выселения в течение 3 дней. Копию акта дать людям отказались. Владелец дома шокирована, она искренне пустила к себе людей, знала о животных", — говорит Тарапакина.

Сейчас люди остались без дома, а односельчане продолжают настаивать на своем. Волонтер возмущена поведением людей, которые не имеют представления, как Белые Ангелы рисковали жизнью, вывозили людей под обстрелами, а теперь их выгоняют из дома.

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