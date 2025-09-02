Гірше російського прапору? Дівчині раптово відмовили у поселенні в гуртожиток Католицького університету через емодзі

Студентка була вимушена перейти до іншого вишу

Дочці режисерки та сценаристки Наталка Ворожбит відмовили у поселенні у гуртожиток Українського католицького університету (УКУ). Причиною стала емодзі у вигляді ЛГБТ-прапорця.

Про це написала у Facebook написала сама Ворожбит, зазначивши, що їй дуже складно скаржитись публічно. Але вона вирішила не мовчати, підігруючи системі.

"В цьому році моя донька вступила в Гуманітарний факультет УКУ з високими результатами. З початку повномасштабки я не часто бачила її такою щасливою і впевненою в собі. Це була мрія – навчатися в Україні саме в УКУ, жити у Львові в студентській спільноті. І моя мрія теж: крім якісної освіти я хотіла, щоб вона жила в більш безпечному місті (навіть якщо це частково ілюзія), а не на верхньому поверсі будинку під одним з улюблених шахедно-ракетних напрямків", – йдеться у дописі.

За її словами, дівчина пройшла співбесіду та заплатила повну суму за семестр. Як дочка учасника бойових дій, вона мала право на пільги, але не скористались ним. Вона готувалась до переїзду, але за 12 днів до початку навчання отримала лист-відмову від проживання в колегіуму (гуртожитку). Хоча на співбесіді просили не хвилювалися – селять усіх з інших регіонів.

"Я подзвонила в УКУ, щоб дізнатися причину відмови, вони спитали прізвище і після напруженої паузи відповіли, що не можуть мені надати інформацію і рекомендують знімати квартиру. М’яко кажучи, я була заінтригована. Я знаю, як вона заповнювала анкету, як відповідала на співбесіді. Ніщо не протирічило заявленим на сайті цінностям УКУ, слово "католицький" у назві університету було нами осмислене і ми були готові та відкриті до особливостей і правил", – написала Ворожбит.

Вона розповіла, що завдяки неформальним зв’язкам дізналася причину відмови: на сторінці в інстаграмі Параски, вони знайшли емодзі – прапорець ЛГБТ. Ще там є прапор України та чотири фото – два з котом і два селфі.

"Отже, цей прапорець, який для неї означає толерантність і людяність, демократичність, прийняття світу в його різних фарбах, став причиною відмови проживання в колегіумі, який не є монастирем чи сектою, а належить до навчального закладу. Тобто, вдумайтесь. За 12 днів до початку навчання ви дізнаєтеся, що ваша неповнолітня дитина не може жити в гуртожитку через дискримінацію і вам пропонується орендувати квартиру за свій рахунок", – йдеться у дописі.

Режисерка наголошує, що це сталося у Львові, де у зв’язку з війною ціни на квартири виросли втричі. Це пропонують в приватному університеті, який позиціонується як європейський, прогресивний, спроможний поселити першокурсників з інших міст, в якому наполягають на християнських цінностях, рівних правах, прийнятті іншості.

"Я написала емоційного листа на вказані на сайті мейли й мені подзвонили. Чесно, я сподівалася, що ця розмова виправить ситуацію, бо подзвонили не з колегіуму, а саме з університету. Що попросять вибачення і запропонують рішення… Пані, яка відповідає за комунікацію, підтвердила, що прапорець став причиною відмови, вона своїми очима бачила його скрін з інстаграму. Також пані повністю поділяє позицію колегіуму в цьому питанні та вважає, цитую, що "це все одно що повісити російський прапор на своїй аватарці", – обурюється Ворожбит.

Жінка запропонувала шокованій мамі, щоб дівчина жила у квартирі для педагогів, якщо прибере це емодзі із соцмереж та пообіцяє не пропагувати ЛГБТ у навчальному закладі. Студентка від пропозиції категорично відмовилася.

"Я звісно сумнівалася, чи треба виносити це на загал в першу чергу через доньку, але вона сама вирішила написати про це у своєму інстаграмі. Для її покоління, для дітей моїх друзів і колег, підтримка ЛГБТ спільноти є дуже природньою і входить до переліку європейських цінностей, за які воює Україна, з чим в них асоціюється Незалежність. Це також протест проти гомофобної Росії. Вони мислять ширше нажаханих "відбірників" з їх вузькими змістами. Тому ці діти не підчищатимуть соцмережі та не брехатимуть на співбесідах, як і моя Параска", – пояснила Наталка Ворожбит.

В результаті контракт з УКУ було розірвано, а дівчина та її мама не отримали жодних вибачень за моральну шкоду. Дівчина пішла на навчання до Києво-Могилянської академії, де вже 2 вересня скасували заняття через шахедну атаку на Київ. Резюмуючі, Наталка Ворожбит звернулася до наглядової ради, викладачів та керівників УКУ із проханням замислилася про систему учбового закладу та вектор його руху.

Цей допис викликав не аби який резонанс в мережі. Драматургиню та її доньку підтримали ексміністр культури та комунікацій України Володимир Бородянський, директорка Національного театру імені Марії Заньковецької Наталка Сиваненко, журналістка та сценаристка Оксана Савченко. На знак солідарності вони опублікували дописи на її сторінці, під якими вже тисячі коментарів та реакцій. В коментарях пишуть, що Папу Франциска, мабуть, теж не прийняли б в УКУ, та що цей заклад – ганьба.

