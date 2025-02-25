Не Поплавским единым: журналистка обвинила в домогательствах преподавателя ЛНУ имени Ивана Франко

Девушка собиралась обнародовать эту информацию несколько лет

Преподаватель факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко Иосиф Лось якобы домогался своей студентки. Ранее были распространены такие же обвинения в адрес Михаила Поплавского и преподавателей Киевского национального университета имени Карпенко-Карого.

Журналистка издания NGL.media Екатерина Родак рассказала о домогательствах, состоявшихся во время ее обучения на факультете журналистики в 2012-2018 годах, на своей странице в Facebook и в комментарии Суспільному.

"Й. Лось на факультете журналистики закрылся со мной в своем кабинете. Я должна была сдать зачет. Мы были вдвоем, и я очень долго слушала его лекцию о том, что я особенная, что мне нужен особый мужчина — ариец, украинец, с хорошей генетикой. И что нужно беременеть" — говорится в сообщении.

По словам девушки, которой тогда было 19 лет, профессор взял ее за руку и начал гладить, поднимая вверх рукав свитера.

"Спросил, что я чувствую? Я ответила, что ничего. Но это была ложь — я чувствовала отвращение, но не смогла это сказать, потому что меня давил его профессорский авторитет и ощущение, что это будет преувеличением, если я как-то резко отреагирую. Каким-то образом это мерзкое общение завершилось, и я больше не заходила в тот кабинет в одиночку", — добавила Екатерина.

В комментарии она рассказала, что собиралась обнародовать этот случай целых пять лет.

"Я очень волновалась, что у меня не будет поддержки в этом, что мне начнут говорить, что я преувеличиваю, что прикосновение к руке — это что-то такое мелкое, с кем не бывает, или что я неправильно поняла действия преподавателя. Я очень волновалась собственно за эту реакцию, я была не готова к такой критике, соответственно, я это очень откладывала", — объяснила девушка.

Журналистка рассказывает, что много лет пересказывала эту историю коллегам и друзьям, но не выносила этого на суд общества. В ответ ее собеседники часто делились схожими историями.

"Это наверняка такая реакция в мозгу, ты начинаешь оправдывать его действия, в то же время преуменьшать свою ценность, свою реакцию в этот момент и оно реально приходит с годами. Мне очень долго пришлось с этим прожить, чтобы понять, что эта ситуация была не ок. И хочется, чтобы все это понимали и дальше", — говорит Екатерина.

Теперь она считает нужным привлечь к репутационным потерям и отстранению от коммуникации с другими студентками своего бывшего преподавателя.

Студентки поделились схожими историями в комментариях

В комментариях под сообщением Екатерины Родак женщины стали делиться своими историями, связанными с профессором. Оказалось, что она не единственная.

"Лось тоже лез целоваться ко мне.. зажимал к стене.. правда, я сопротивлялась… Гадко.. Кажется, он тогда был завкафедрой..", — пишет Оксана Сенишин.

"Мне Лось говорил наедине в кабинете, что я ему напоминаю первую любовь и тоже брал за руку и хотел поцеловать. Моя одногруппница рассказывала, что он уже несколько поколений харасит женщин (он еще к ее маме в свое время приставал)", — пишет Алиса Бондаренко.

Что говорят в университете

Суспільне обратилось за комментарием к пресс-службе Львовского национального университета имени Ивана Франко, но журналистам пообещали дать ответ позже.

В свою очередь, Иосиф Лось в комментарии LVIV.MEDIA категорически отрицал все обвинения и назвал ситуацию "провокацией".

"Какие притязания, ты что шутишь? Я ни от кого ничего не требую, просто прошу, чтобы они хорошо учились. Но это ложь, вы знаете сколько мне лет? Ну это смешно, я уже свое от этого… Я уже прадедушка, не просто дедушка, а прадедушка", — заявил он.

Что известно об Иосифе Лосе

87-летний Иосиф Лось преподает на факультете журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Он профессор кафедры зарубежной прессы и информации, доктор политических наук.

В 1959 году Иосиф Лось окончил факультет журналистики Львовского государственного университета имени Ивана Франко. Работал в редакциях районных, городских, горрайонных газет в должностях заведующего отделом, ответственного секретаря. С марта 1971 занял должность редактора университетской газеты "За советскую науку". С тех пор находится на преподавательской работе.

Как отмечают на сайте факультета журналистики, Иосиф Лось является автором более 1250 научно-публицистических и аналитических статей.

Напомним, после скандала вокруг Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и преподавателя Андрея Билоуса, еще одного обвиняют в якобы домогательствах к студенткам и психологическому насилию. Речь идет о заслуженном деятеле искусств Украины Юрии Высоцком.