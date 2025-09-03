Выглядит как палочка, только крылья имеет: редкое насекомое увидели в Украине (фото)

Этого обитателя природы редко встретишь

Заповедники или парки в Украине нередко становятся приютом для уникальных видов животных, насекомых и других существ, занесенных в Красную книгу.

Так случилось и в Тернопольской области, где в Медоборах впервые зафиксировали редкую стрекозу — офиогомфуса рогатого. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мой Тернополь".

Что это за насекомое

Офиогомфус рогатый – представитель семьи стрекоз. Выглядит он довольно эффектно: удлиненное тело желтовато-зеленого цвета с темными полосками, большие прозрачные крылья и характерные "рога" — выступы на голове, которые и дали название виду.

Что ест

Питается эта стрекоза мелкими насекомыми: мошками, комарами, муравьями, тем самым играя роль природного "санитара" водоемов и лесов.

Как выглядит бабка офиогомфус рогатый

Ареал происхождения

Живет офиогомфус рогатый в Восточной и Центральной Европе, Балканах, а также в отдельных территориях Украины. Чаще всего его можно встретить возле чистых рек, ручьев или озер.

Ареал происхождения насекомого

Какую роль играет бабка

Роль этой стрекозы в природе очень важна: она помогает регулировать численность комаров и других мелких насекомых, а также является индикатором чистоты водоемов, ведь не живет в загрязненных экосистемах.

