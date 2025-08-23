"Вампиры и монстры" залетают в дома украинцев. Что делать при встрече с этим животным

Эти животные, на самом деле делают для людей много полезного

Летучие мыши часто очень пугают людей, о них есть много мифов — например, что они запутываются в волосах. Иногда они по ошибке залетают в дома и даже в вагоны метро, в этом случае важно не растеряться, не навредить животному и не нанести себе лишний стресс.

Что делать, если в дом залетела летучая мышь, рассказали на Facebook-странице Национального природного парка Голосеевский. Важно не пугать животное, иначе оно может стать агрессивным.

Я не вампир и не собираюсь запутываться в твои волосы. Если я случайно залетел в твой дом, пожалуйста, не бей меня и не бойся. Это была только ошибка, я не хотел тебя испугать. Если ты найдешь меня на земле, мне может быть трудно снова подняться в воздух. В таком случае ты можешь помочь мне – возьми полотенце, осторожно подними меня и вынеси наружу. Обещаю, как только почувствую свежий воздух, я полечу далеко, быстрее, чем ты думаешь, — говорится в сообщении от имени летучей мыши

Что делать, если летучая мышь залетела в дом

Летучая мышь спит, завернувшись в крылья

Если летучая мышь летает по дому, нужно выключить свет внутри, а на улице, наоборот, включить. Дверь надо оставить открытой и летучая мышь скоро найдет выход и вылетит.

Летучая мышь очень полезна для экосистемы

Летучие мыши поедают большое количество вредных для сельского хозяйства насекомых, что помогает контролировать их популяцию без использования химикатов. Также эти животные поедают комаров и других досаждающих людям насекомых. Кроме того, некоторые виды опыляют растения и распространяют семена, способствуя восстановлению лесов. Летучие мыши являются индикатором здоровья окружающей среды — если они есть, все хорошо.

Летучие мыши отдыхают вниз головой

Летучая мышь — уникальное животное

Летучие мыши — единственные млекопитающие на планете, способные к настоящему, активному полету. Их крылья – это уникальная мембрана кожи, растянутая между удлиненными костями пальцев.

Мордочка летучей мыши довольно устрашающая

Летучие мыши используют эхолокацию для ориентировки в пространстве. Они создают точную "карту" окружающей среды по эху высокочастотных звуковых импульсов, которые они испускают. Человек не слышит этих звуков.

Летучие мыши могут образовывать огромные колонии из миллионов особей. Некоторые виды спят вверх ногами, что позволяет легко стартовать для полета.

Почему летучие мыши залетают в дома и кусают людей

Недавно летучие мыши укусили двух людей на Сумщине, и троих в Черкассах. Все случаи произошли, когда люди пытались выгнать их из своих жилищ (балконов или домов).

Сейчас идет сезон миграции летучих мышей — они ищут место для зимовки. Обычно на людей эти животные не нападают, если их не пугать или провоцировать. Укус - реакция самозащиты от опасности.

При укусе летучей мыши нужно немедленно обратиться к врачу. Они могут быть переносчиками вируса, вызывающего заболевание бешенством. Без должной медицинской помощи и своевременного лечения летальность бешенства достигает 100%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что гигант среди летучих мышей оказался на грани исчезновения в Украине. Это самая большая летучая мышь Европы с размахом крыльев до 46 см.