Не собачка и не котик. Девушка удивила сеть домашним любимцем на поводке (видео)

Такие животные все чаще встречаются в Украине

В Украине в очередной раз заметили девушку, которая выгуливает необычного домашнего питомца. На этот раз по улицам Одессы гуляла большая черная свинья.

Соответствующее видео завирусилось в сети. Заметим, что когда именно увидели этот курьез, неизвестно, однако ролик опубликовали недавно.

На видео видно, как хрупкая девушка гуляет по улицам Одессы, и за ней следует необычный домашний любимец, а именно черная свинья. В глаза бросается то, что животное достаточно большое, но видно, что это еще не взрослая особь. Она достаточно уверенно ведет себя, не боится людей, спокойно ходит и гуляет.

Кстати, на видео наложили трендовый звук, где бабушка спрашивает, а что это за животное. В ответ она слышит "Валера". Анализируя кадры, можно предположить, что это может быть свинья породы мэйшан, но они отличаются длинными свисающими ушами. У свинки на видео уши нормального размера и приподняты, что может указывать на то, что это вьетнамская вислобрюхая свинья. Впрочем, достоверно идентифицировать животное сложно.

В комментариях пользователи шутили о таком домашнем любимце. Некоторые писали, что это вьетнамская свинья, однако точно не известно.

Напомним, что недавно похожую свинью выгуливали во Львове. Этот момент также попал на видео и завирусился в сети. Однако на западе Украины заметили уже взрослое животное, а в Одессе вероятнее всего был поросенок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Житомире девушка выгуливала по улицам козу. В этом случае даже свинья не кажется экзотикой.