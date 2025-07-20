Во Львове заметили диких зверей: они могут быть очень опасными (фото)

Местные паблики предупреждают об осторожности

Во Львове заметили диких кабанов. Опасные звери переходили дорогу в темное время суток и попали на камеру.

Соответствующее фото опубликовал местный Telegram-канал "Типовий Львів". Скорее всего снимок был сделан из проезжающего автомобиля.

"Осторожно! Кабанов увидели вечером на объездной Львова возле "Эпицентра", – говорится в публикации.

Дикие кабаны во Львове

Опасны ли дикие кабаны для человека?

Дикие кабаны могут быть опасны для человека из-за своей силы, размеров и способности наносить серьезные травмы. Они могут нападать, защищая потомство или если чувствуют угрозу, а также если ранены или больны бешенством. Особенно опасны самки, защищающие поросят, и раненые секачи.

Кроме того, нападение кабана могут спровоцировать неожиданная встреча, резкие движения и попытки убежать. Специалисты советуют не смотреть животному в глаза и не поворачиваться к нему спиной.

Напомним, в последнее время это не редкость в украинских городах. Так, недавно дикий кабан решил искупаться в море в Лебедевке Одесской области, где эти животные активизировались в последнее время, и попал на видео. Туристы бесстрашно засняли водные процедуры.

Ранее в том же регионе в Сергеевке несколько кабанов бегали по дороге, едва не создавая аварийные ситуации, прогуливались по дорожкам санаториев и тоже принимали ванну.