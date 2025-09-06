Детали его похорон покрыты тайной: как выглядит могила легендарного актера Жан-Поля Бельмондо

Актер сыграл в кино около 100 ролей

Актер Жан-Поль Бельмондо стал легендой не только французского, но и мирового кинематографа благодаря своему таланту и харизме. О завершении карьеры он объявил только в 82 года, а спустя несколько лет скончался.

Сегодня, 6 сентября, отмечается четвертая годовщина смерти Жан-Поля Бельмондо. "Телеграф" решил напомнить, как он умер и где похоронен.

Жан-Поль Бельмондо — что о нем известно

Известный актер Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Париже в семье скульптора и художницы. Получив актерское образование в Национальной консерватории драматического искусства, он начал карьеру на театральной сцене, но вскоре покорил и большой экран.

Жан-Поль Бельмондо стал легендой кино

Мировая известность пришла к нему после выхода фильма "На последнем дыхании" — манифесте французской "новой волны" (1960 года), где он сыграл дерзкого авантюриста Мишеля Пуакара. С тех пор образ обаятельного бунтаря и циничного героя стал его визитной карточкой. За карьеру актер снялся почти в сотне картин, среди которых "Профессионал", "Чочара", "Две женщины", "Чудесный", "Человек из Рио", "Борсалино" и многие другие.

Жан-Поль Бельмондо снялся в сотни фильмов

Бельмондо всегда выделялся харизмой и все трюки выполнял самостоятельно, что делало его фильмы особенно зрелищными.

Отметим, что Жан-Поль Бельмондо посещал Украину и она оставила у него приятные воспоминания. Легендарный актер приезжал в Харьков на фестиваль "Харьківський бузок".

От чего умер Жан-Поль Бельмондо и где похоронен

Известный актер Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября 2021 года в своем доме в Париже на 89-м году жизни. Причину его смерти не раскрывали, но адвокат актера сообщил, то тот в последние месяцы "чувствовал себя плохо и был уставшим".

Жан-Поль Бельмондо умер в 88 лет

Известно, что в 2001 году актер перенес инсульт, ему отняло язык, а тело не слушалось. Но Жан-Поль смог восстановиться после 7-летней реабилитации и вернуться к актерской карьере, которую он завершил только в 82 года.

Жан-Поль Бельмондо звершил карьеру в 2018 году

Прощание с актером проходило во дворе Дома инвалидов в Париже, по всему городу были размещены экраны с трансляцией. На церемонии присутствовали многие знаменитости, а также политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон.

Прощание с Жан-Полем Бельмондо

После национального прощания тело Жан-Поль Бельмондо кремировали и детали его похорон покрыты тайной. Изначально говорили, что прах актера похоронили в семейном склепе на кладбище Монпарса рядом с могилой его отца.

Неизвестно, где захоронен прах Жан-Поля Бельмондо

И тысячи фанатов начали приносить туда цветы, игрушки и другие вещи. Затем администрация кладбища повесила объявление, то Жан-Поль Бельмондо не похоронен на этой территории, его прах находится в засекреченном месте. Но не все поклонники поверили в это.

Вероятная могила Жан-Поля Бельмондо

В СМИ писали, что по словам сына актера, прах Жан-Поля Бельмондо развеяли в саду дома в Пирьяк-сюр-Мер, где он провел детство. Но семья не делала широкого публичного объявления об этом и не рассказывала никаких подробностей.

Есть версия, что прах актера разделили и одну часть похоронили рядом с могилой отца, а вторую — с дочерью, которая умерла в 1993 году во время пожара в квартире. Но никаких подтверждений этому тоже нет.

Кладбище Монпарса, где похоронен отец Бельмондо

