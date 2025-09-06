Деталі його похорону покриті таємницею: як виглядає могила легендарного актора Жан-Поля Бельмондо

Актор зіграв у кіно близько 100 ролей

Актор Жан-Поль Бельмондо став легендою не лише французького, а й світового кінематографа завдяки своєму таланту та харизмі. Про завершення кар’єри він оголосив лише у 82 роки, а через кілька років помер.

Сьогодні, 6 вересня, відзначаються четверті роковини смерті Жан-Поля Бельмондо. "Телеграф" вирішив нагадати, як він помер та де похований.

Жан-Поль Бельмондо — що про нього відомо

Відомий актор Жан-Поль Бельмондо народився 9 квітня 1933 року в Парижі у сім’ї скульптора та художниці. Здобувши акторську освіту в Національній консерваторії драматичного мистецтва, він розпочав кар’єру на театральній сцені, але незабаром підкорив і великий екран.

Жан-Поль Бельмондо став легендою кіно

Світова популярність прийшла до нього після виходу фільму "На останньому подиху" — маніфесті французької "нової хвилі" (1960), де він зіграв зухвалого авантюриста Мішеля Пуакара. З того часу образ чарівного бунтаря та цинічного героя став його візитною карткою. За кар’єру актор знявся майже у сотні картин, серед яких "Професіонал", "Чочара", "Дві жінки", "Людина з Ріо", "Борсаліно" та багато інших.

Жан-Поль Бельмондо знявся у сотні фільмів

Бельмондо завжди вирізнявся харизмою і всі трюки виконував самостійно, що робило його фільми особливо видовищними.

Зазначимо, що Жан-Поль Бельмондо відвідував Україну, і вона залишила в нього приємні спогади. Легендарний актор приїжджав до Харкова на фестиваль "Харківський бузок".

Від чого помер Жан-Поль Бельмондо і де похований

Відомий актор Жан-Поль Бельмондо помер 6 вересня 2021 року у своєму будинку в Парижі на 89-му році життя. Причину його смерті не розкривали, але адвокат актора повідомив, що той останніми місяцями "почувався погано і був втомленим".

Жан-Поль Бельмондо помер у 88 років

Відомо, що у 2001 році актор переніс інсульт, йому відібрало мову, а тіло не слухалося. Але Жан-Поль зміг відновитися після 7-річної реабілітації та повернутися до акторської кар’єри, яку він завершив лише у 82 роки.

Жан-Поль Бельмондо звершив кар’єру у 2018 році.

Прощання з актором проходило у дворі Будинку інвалідів у Парижі, по всьому місту були розміщені екрани з трансляцією. На церемонії були присутні багато знаменитостей, а також політики, у тому числі президент Франції Еммануель Макрон.

Прощання з Жан-Полем Бельмондо

Після національного прощання тіло Жан-Поль Бельмондо кремували й деталі його похорону покриті таємницею. Спочатку говорили, що прах актора поховали у сімейному склепі на цвинтарі Монпарса поряд із могилою його батька.

Невідомо, де поховано прах Жан-Поля Бельмондо

І тисячі фанів почали приносити туди квіти, іграшки та інші речі. Потім адміністрація цвинтаря повісила оголошення, що Жан-Поль Бельмондо не похований на цій території, його прах знаходиться в засекреченому місці. Але не всі шанувальники повірили у це.

Імовірна могила Жан-Поля Бельмондо

У ЗМІ писали, що за словами сина актора, прах Жан-Поля Бельмондо розвіяли в саду будинку в Пір’як-сюр-Мер, де він провів дитинство. Але сім’я не робила широкого публічного оголошення про це і не розповідала жодних подробиць.

Є версія, що порох актора розділили й одну частину поховали поряд із могилою батька, а другу — з дочкою, яка померла 1993 року під час пожежі у квартирі. Але жодних підтверджень цьому також немає.

Кладовище Монпарса, де поховано батька Бельмондо

