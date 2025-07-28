Похоронена возле мужа и детей: как выглядит могила одной из самых влиятельных женщин мира Жаклин Кеннеди
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Жаклин была одной из самых влиятельных женщин в США
Сегодня, 28 июля, исполняется 96 лет со дня рождения бывшей первой леди США и законодательницы моды Жаклин Кеннеди. В свое время она была одной из самых популярных женщин в США, вводя тренды в области моды и красоты по всему миру. Однако жизнь Жаклин была нелегкой, в частности она потеряла детей.
"Телеграф" расскажет, каким был жизненный и профессиональный путь бывшей первой леди США и при каких обстоятельствах она скончалась.
Что известно о Жаклин Кеннеди
Жаклин Бувье родилась в 1929 году в пригороде Нью-Йорка Саутгемптоне. Ее папа, Джон Бувье, был биржевым брокером, а мать Джанет Нортон Ли — домохозяйкой. Жаклин училась в Вассарском колледже и университете Джорджа Вашингтона, где овладевала французской литературой.
После вуза Бувье устроилась фотографом и репортером в газету Washington Times-Herald. Она ходила по улицам Вашингтона и брала интервью у прохожих на актуальные темы.
На званом ужине в 1952 году Жаклин познакомилась с молодым политиком Джоном Кеннеди. Она поразила сенатора своей красотой и умом, поэтому отношения начали развиваться довольно быстро. В 1953 году пара обручилась. Жаклин родила четверых детей, однако из них выжили только двое: Кэролайн 1957 года рождения и Джон Фитцджеральд 1960-го. Последний в 39 лет погиб в ДТП.
Семейная жизнь семьи Кеннеди была далека от идеала. В прессе ходили слухи о постоянных изменах политика. В частности, самым громким был его роман с кинозвездой Мэрилин Монро. Жаклин хотела расстаться с мужем после измен, но его отец убедил не делать этого.
Так, в 1961 году, после избрания Кеннеди президентом, Жаклин стала первой леди США. В этом статусе она занималась реставрацией резиденции президента, в том числе нашла специалистов, чтобы вернуть помещению аутентичный вид. Жаклин провела телевизионную экскурсию по Белому дому, за которую ее наградили премией "Эмми".
К тому же Жаклин была настоящей иконой стиля. Она демонстрировала элегантность и изысканность в каждом образе — выбирала силуэтные платья, шляпки и большие солнцезащитные очки, которые становились трендами.
Статус Жаклин предусматривал и визиты в разные страны мира. В частности, она ездила во Францию, Индию и Пакистан, где производила впечатление своим интеллектом и знанием разных культур. В 1963 году Кеннеди был расстрелян на глазах у жены, а кровь потекла на ее розовый костюм. Внезапное убийство мужчины загнало женщину в депрессию, и она некоторое время не выходила на публику.
В 1968 году Жаклин обручилась с греческим миллиардером Аристотелем Онассисом. Они были в браке до его смерти в 1975 году.
Могила Жаклин Кеннеди
В 1993 году, после падения с лошади, Жаклин госпитализировали и обнаружили у нее опухший лимфатический узел. Впоследствии женщине поставили диагноз — рак крови. В 1994 году Кеннеди скончалась во сне, находясь в своей квартире на Манхэттене.
Жаклин похоронили возле Кеннеди, их сына Патрика и дочери Арабеллы на Арлингтонском кладбище в штате Вирджиния. Им установили скромные надгробные плиты с личными данными. Памятников членам семьи Кеннеди не устанавливали.
Ранее "Телеграф" рассказывал о жизни бывшего президента США Джона Кеннеди. Его убили в 1963 году.