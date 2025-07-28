Похоронена возле мужа и детей: как выглядит могила одной из самых влиятельных женщин мира Жаклин Кеннеди

Жаклин была одной из самых влиятельных женщин в США

Сегодня, 28 июля, исполняется 96 лет со дня рождения бывшей первой леди США и законодательницы моды Жаклин Кеннеди. В свое время она была одной из самых популярных женщин в США, вводя тренды в области моды и красоты по всему миру. Однако жизнь Жаклин была нелегкой, в частности она потеряла детей.

"Телеграф" расскажет, каким был жизненный и профессиональный путь бывшей первой леди США и при каких обстоятельствах она скончалась.

Что известно о Жаклин Кеннеди

Жаклин Бувье родилась в 1929 году в пригороде Нью-Йорка Саутгемптоне. Ее папа, Джон Бувье, был биржевым брокером, а мать Джанет Нортон Ли — домохозяйкой. Жаклин училась в Вассарском колледже и университете Джорджа Вашингтона, где овладевала французской литературой.

После вуза Бувье устроилась фотографом и репортером в газету Washington Times-Herald. Она ходила по улицам Вашингтона и брала интервью у прохожих на актуальные темы.

Жаклин Кеннеди в молодости, фото Getty Images

На званом ужине в 1952 году Жаклин познакомилась с молодым политиком Джоном Кеннеди. Она поразила сенатора своей красотой и умом, поэтому отношения начали развиваться довольно быстро. В 1953 году пара обручилась. Жаклин родила четверых детей, однако из них выжили только двое: Кэролайн 1957 года рождения и Джон Фитцджеральд 1960-го. Последний в 39 лет погиб в ДТП.

Свадьба Жаклин и Джона Кеннеди, фото Getty Images

Семейная жизнь семьи Кеннеди была далека от идеала. В прессе ходили слухи о постоянных изменах политика. В частности, самым громким был его роман с кинозвездой Мэрилин Монро. Жаклин хотела расстаться с мужем после измен, но его отец убедил не делать этого.

Так, в 1961 году, после избрания Кеннеди президентом, Жаклин стала первой леди США. В этом статусе она занималась реставрацией резиденции президента, в том числе нашла специалистов, чтобы вернуть помещению аутентичный вид. Жаклин провела телевизионную экскурсию по Белому дому, за которую ее наградили премией "Эмми".

Жаклин Кеннеди была эффектной первой леди США, фото Getty Images

К тому же Жаклин была настоящей иконой стиля. Она демонстрировала элегантность и изысканность в каждом образе — выбирала силуэтные платья, шляпки и большие солнцезащитные очки, которые становились трендами.

Статус Жаклин предусматривал и визиты в разные страны мира. В частности, она ездила во Францию, Индию и Пакистан, где производила впечатление своим интеллектом и знанием разных культур. В 1963 году Кеннеди был расстрелян на глазах у жены, а кровь потекла на ее розовый костюм. Внезапное убийство мужчины загнало женщину в депрессию, и она некоторое время не выходила на публику.

Жаклин и Джон Кеннеди в 1963 году, фото Getty Images

В 1968 году Жаклин обручилась с греческим миллиардером Аристотелем Онассисом. Они были в браке до его смерти в 1975 году.

Могила Жаклин Кеннеди

В 1993 году, после падения с лошади, Жаклин госпитализировали и обнаружили у нее опухший лимфатический узел. Впоследствии женщине поставили диагноз — рак крови. В 1994 году Кеннеди скончалась во сне, находясь в своей квартире на Манхэттене.

Жаклин похоронили возле Кеннеди, их сына Патрика и дочери Арабеллы на Арлингтонском кладбище в штате Вирджиния. Им установили скромные надгробные плиты с личными данными. Памятников членам семьи Кеннеди не устанавливали.

Могила Жаклин и Джона Кеннеди, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал о жизни бывшего президента США Джона Кеннеди. Его убили в 1963 году.