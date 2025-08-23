Трагически погиб в 41 год вместе с дочерью: как выглядит могила легендарного баскетболиста Коби Брайанта

Похороны баскетболиста и его дочери прошли в закрытом формате

Легендарный баскетболист Коби Брайант трагически погиб вместе с дочерью и еще 7 пассажирами в результате крушения вертолета. Произошла трагедия в горах города Калабасас (округ Лос-Анджелеса) в 2020 году.

Сегодня, 23 августа, известному спортсмену могло бы исполнится 47 лет. "Телеграф" решил вспомнить детали происшествия и выяснил, где похоронен Коби Брайант и его дочь Джанна.

Коби Брайант — что о нем известно

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант был один из лучших игроков в истории НБА. Родился 23 августа 1978 года в Филадельфии. Его отец, Джо Брайант, тоже был профессиональным баскетболистом и тренером, поэтому с детства Коби рос в атмосфере спорта.

Коби Брайант в молодости, Фото: Getty Images

Начал карьеру в НБА в 1996 году сразу после школы, став одним из самых молодых игроков лиги. Всю карьеру выступал за команду "Лос-Анджелес Лейкерс" — 20 сезонов.

Коби Брайант за свою карьеру достиг невероятных высот. Он стал пятикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом, поскольку неизменно демонстрировал выдающееся мастерство на площадке.

Коби Брайант известен как величайший игрок в истории баскетбола, Фото: Getty Images

В 2008 году Коби получил звание самого ценного игрока регулярного сезона, а его участие в 18 матчах всех звезд НБА подтвердило статус одного из лучших баскетболистов своего поколения. Посмертно Брайант был введен в Зал славы баскетбола.

Как погиб Коби Брайант и где похоронен

Американский спортсмен трагически погиб в возрасте 41 года вместе с 13-летней дочерью Джанной и еще семью пассажирами, которые находились на борту вертолета Sikorsky S-76. Они направлялись в Мэривилл (Калифорния) на баскетбольный турнир, в котором должна была играть Джанна.

Коби Брайант разбился на вертолете вместе с дочерью, Фото: Getty Images

Коби Брайант и его дочь Джанна, Фото: Getty Images

Но воздушное судно разбилось в горах Калабасас (округ Лос-Анджелеса). Все находившиеся на борту погибли. Расследование установило, что причиной катастрофы стали ошибки пилота, включая решение продолжить полет, несмотря на туманность.

Авиакатастрофа, в которой погиб Коби Брайант, Фото: Getty Images

Похороны Коби и Джанны прошли на кладбище Pacific View Memorial Park в Корона-дель-Мар (Калифорния) в закрытом формате, на них присутствовали только родственники. Позже в Лос-Анджелесе состоялась публичная мемориальная служба в Staples Center, где поклонники и друзья могли попрощаться с легендой.

Предполагаемая могила Коби Брайанта, Фото: Getty Images

В сети можно найти фотографии предполагаемого места захоронения Коби Брайанта и его дочери Джанны, на которых участок украшен цветами и игрушками. Однако кладбище Pacific View Memorial Park придерживается строгой политики конфиденциальности и не раскрывает точное расположение могил, чтобы сохранить частную жизнь семьи.

Коби Брайанта похоронили на кладбище Pacific View Memorial Park, Фото: Getty Images

