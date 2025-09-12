Забавная фудулия: открываем старое украинское слово, значение которого никто не догадается

Вы ни за что в мире не догадаетесь, что это слово означает

Слово "фудулия" звучит так, будто его придумали для шутки, но оно подлинное и имеет глубокое значение. Представьте высокомерного господина, который гордо шагает по селу, – вот это и есть фудулия! В украинском языке это слово описывает людей, которые слишком гордятся собой, или саму эту гордость. Оно редкое, возможно, устаревшее, но яркое и точно заставит улыбнуться.

Это интересное слово можно найти в "Словаре украинского языка" Бориса Гринченко, изданном в 1924 году в Берлине. Там сказано, что фудулия – это "надменность, гордость, высокомѣріе", а еще так называли тщеславного человека. Например, в предложении "Слушайте только, как из меня фудулию выгнали" (отрывок из "Опришка" Юрия Федьковича, — Авт.) видно, как это слово употребляли, чтобы посмеяться над чьей-то надменностью.

Слово "фудулия" ярко говорит о том, на каком языке разговаривали украинцы сто лет назад. Оно звучит забавно, но точно передает характер человека, который задирает нос. Иногда так называли того, кто считал себя лучше других, но на самом деле выглядел смешным.

В современном языке это слово почти не употребляют. Но, возможно, стоит вернуть его, чтобы точно описывать тщеславных знакомых? Представьте, как вы говорите: "Ой, какая у него фудулия!" – и все сразу поймут, о чем идет речь.

