На Херсонщине стоят руины имения "степных королей": эта семья основала заповедник Аскания-Нова (фото)

На Херсонщине стоит заброшенное имение богатой семьи Фальц-Фейнов

На берегу Днепра, вблизи современного поселка Новоалександровка, сохранились остатки некогда роскошного имения семьи Фальц-Фейнов — одной из самых известных и состоятельных семей Херсонской губернии конца 19 — начала 20 веков.

Семья Фальц-Фейнов известна своей деятельностью в регионе — они основали популярный биосферный заповедник Аскания-Нова и эндропарк в Гавриловке, который сейчас граничит с современной Новоалександровкой, пояснили в "Find-way" и показали фото заброшенного имения.

Что известно об этой семье

Фальц-Фейны происходили из родов Лихтенштейна и в свое время владели 8% территории современной Херсонской области. Их прозвали "королями Таврических степей" за вклад в развитие губернии и разведение овец-мериносов. Кроме того, они основали самый известный в Украине заповедник – Аскания-Нова.

Короли Таврических степей выкупили имение в поселке Гавриловка у поэта Гаврилова Романовича Державина, которому, в свою очередь, поселок подарила Екатерина II. Позже имение перешло по наследству Александру Фальц-Фейну. Именно он, вероятно, построил дворец в стиле неоренессанса. Дворец окружал дендропарк с системой озер, каналов и дамб, где свободно гуляли ламы, павлины и другие экзотические животные.

К 1916 году имение насчитывало более 1500 жителей . Александр Фальц-Фейн снабдил поселок телеграфом, школой, пристанью и больницей. Однако во время военных событий 1919-1920 годов дворец и парк были разрушены. В советское время воды Каховского водохранилища затопили значительную часть дендропарка.

Сегодня на месте прежней роскоши остались только развалины дворца и несколько старых деревьев. На сайте пишут, что в имении еще местами есть мраморный пол и изящные узоры.

Как выглядит заброшенное имение

Где он расположен

Как можно увидеть на Google.maps, имение находится в поселке Новоалександровка. До него можно добраться двумя способами:

Если общественным транспортом:

то с центрального автовокзала города Херсон отправляетесь на рейсовом автобусе в Великоалександровку, но он редко курсирует;

от привокзальной площади Херсона отправляетесь в Берислав, а уже с Бериславской автостанции едете на автобусе Берислав — Новоалександровка.

от центрального автовокзала Херсона отправляетесь на автобусе в Нововоронцовку, а откуда с местной автостанции/остановки добираетесь до Новоалександровки.

Если на собственном автомобиле:

приезжаете в город Херсон, а из него едете по Бериславскому шоссе 8 км. Далее держитесь трассы Р47/Е58/М14 и так следуете 54 км. На кольце в Шиловой балке съезжайте на автодорогу Т 0403 в направлении Берислав/Нововоронцовка и следуйте 67 км, затем поворачиваете вправо к поселку Новоалександровка (1,7 км).

После этого на первой развилке поворачиваете налево (350 м), затем поворачиваете на улицу 8 Марта (100 метров). После этого — на улицу Комсомольскую, так следуете 3,2 км. Едите прямо никуда не сворачивая – и вы на месте.

Путь к заброшенному имению на авто

