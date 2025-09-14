Там "замолчала" наука: в Украине есть заброшенная обсерватория, которой уже более 60 лет (фото)

На Харьковщине расположена заброшенная радиофизическая обсерватория Каразина

В Харьковской области расположена некогда активная научная обсерватория. Хотя сегодня она стоит пустой, в свое время этот центр был важным для изучения взаимодействия атмосферных и космических явлений.

Радиофизическая обсерватория Каразина расположена возле Гайдаров и основана в 1964 году. Она имела широкий набор радиорадарного оборудования, что позволяло исследователям отслеживать процессы на высотах от ~60 до 1000 км, пояснили в "Find-way".

Среди инструментов — MF-радар, магнитометры и ионосферный зонд. Такое оснащение позволяло одновременно анализировать распространение радиоволн и измерять магнитные колебания Земли.

Как выглядит обсерватория

Обсерватория позволяла изучать различные процессы в ионосфере, включая магнитные бури и электромагнитные волны, что делало ее важным научным центром в сфере космической погоды и радиофизики.

Вид на обсерваторию с высоты

Сегодня сооружения обсерватории и остатки оборудования остаются интересным объектом как для ученых, так и туристов. Однако локация не доступна для посещения, ее можно увидеть только издалека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Харьковской области также есть еще одна заброшенная локация, где должна быть АЭС.