Катакомбы просто под популярным украинским курортом: они самые большие в мире (фото)

Вероятно, что из-за этих катакомб под Одессой нет метро

Под многими городами мира существуют подземные лабиринты, но именно Одесса может гордиться особым рекордом. Там раскинулось уникальное "подземное царство" длиной в 2,5 тысячи километров.

Под Одессой в XVIII веке начали активно добывать камень для строительства самого города. Однако позже это вызвало обвалы и со временем образовались целые лабиринты двухъярусных коридоров, а иногда — даже трехъярусных, как, например, вблизи села Усатово, пишут в "Findway".

Одесские катакомбы окутаны легендами и мифами. Эксперты отмечают: именно из-за них в городе невозможно проложить метро или построить девятиэтажные и высшие здания — подземные пустоты представляют слишком большой риск.

Но, несмотря на опасность, это место поражает масштабами: суммарная протяженность катакомб превышает 2,5 тысячи километров, что делает их самыми длинными на планете.

Интересно, что подземный мир Одессы сохраняет и природные чудеса. Здесь расположены карстовые пещеры (Ред. Карстровые пещеры – естественные подземные полости, образующиеся вследствие растворения водой горных пород, таких как известняк, доломит, гипс, мел или соль), среди которых известна Грицаевская – прямо под центральным автовокзалом.

Кроме того, в затопленных участках пещер ученые обнаружили уникальных жителей – гидробионтов и даже редкий вид ракообразных амфипод.

Гидробионт Амфипод

На сайте написали, что катакомбы можно увидеть своими глазами в сопровождении опытных гидов. Это подземелье находится в курортном районе Аркадия.

Где находятся самые большие катакомбы в мире

