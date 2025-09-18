Умирающие электровозы во Львове переносят во вселенную S.T.A.L.K.E.R. (видео)

Печальную картину сняли на львовском вокзале

Некоторые украинские вокзалы разрушены россиянами в ходе войны против нашей страны, места, где когда-то кипела жизнь, сейчас выглядят очень грустно. Однако постапокалиптическую картину можно увидеть даже на железнодорожном вокзале во Львове.

На TikTok-странице zaliznicha_lvova опубликовали видео с "умирающими электровозами". Основной "герой" видео — ВЛ80, грузовой магистральный электровоз переменного тока, которые выпускал Новочеркасский электровозостроительный завод с 1961 по 1995 год.

Электровозы ВЛ80 были основой для массовой серии грузовых локомотивов переменного тока в СССР. Сейчас для них нет запчастей. Часто их разбирают на запчасти для тех, что еще на ходу.

Электровоз ВЛ80

Картина напоминает постапокалиптическую вселенную STALKER, созданную украинской компанией GSC Game World. Она основана на Чернобыльской зоне отчуждения с добавлением научно-фантастических элементов. Вселенная отличается мрачной, удручающей атмосферой, именно такая на видео со Львовского вокзала.

