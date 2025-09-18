Помираючі електровози у Львові переносять у всесвіт S.T.A.L.K.E.R. (відео)

Сумну картину зняли на львівському вокзалі

Деякі українські вокзали зруйновані росіянами в ході війни проти нашої країни, місця, де колись кипіло життя, зараз виглядають дуже сумно. Проте постапокаліптичну картину можна побачити навіть на залізничному вокзалі у Львові.

На TikTok-сторінці zaliznicha_lvova опублікували відео з електровози, що "помирають". Основний "герой" відео — ВЛ80, вантажний магістральний електровоз змінного струму, який будувався на Новочеркаському електровозобудівному заводі з 1961 по 1995 рік.

Електровози ВЛ80 були основою для наймасовішої серії вантажних локомотивів змінного струму в СРСР. Зараз для них немає запчастин. Часто їх розбирають на запчастини для тих, що ще на ходу.

Електровоз ВЛ80

Картина нагадує постапокаліптичний всесвіт S.T.A.L.K.E.R., створений українською компанією GSC Game World. Він заснований на Чорнобильській зоні відчуження з додаванням науково-фантастичних елементів. Всесвіт вирізняється похмурою, гнітючою атмосферою, саме така на відео з Львівського вокзалу.

