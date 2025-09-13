Им пользовались до 200 тысяч пассажиров: этот аэропорт почти исчез с карты Украины еще до войны (фото)

Сумской аэропорт теперь пустует и разбит, хотя когда-то был главными авиаворотами региона.

Раньше из этого аэропорта можно было улететь в Одессу, Сочи или даже прямо в пределах области. Сейчас здание заброшено уже много лет. Язык об аэропорте в городе Сумы.

Он мог принимать самолеты Ту-134 с ограничениями, Ан-24, Як-40. Летать рейсы начали с 1978 года. Аэропорт был популярен — годовой пассажиропоток за 1980 год составлял 200 тысяч человек. Но все изменилось — в 1995 году аэропортом воспользовалось только 2 тысячи человек.

Для аэропорта все никак не могли найти эффективного руководителя. Еще до начала войны в Украине (до 2014 г.) он был почти непригоден для использования. Время от времени звучали амбициозные планы его обновления. Использовали, как грузопассажирский, планировали привлечь турецкие инвестиции. Да так и не удалось. Позже прокуратура расследовала попытку вообще продать за копейки здания неработающего аэропорта.

Недостроенное здание аэровокзала Сум — тишина вместо рейсов

Теперь здесь – сорняки, бетон и тишина вместо гула самолетов.

Фото: Валерия Куценко, "Телеграф"

Во времена полномасштабного вторжения аэропорт Сум пережил не лучшие времена. В 2022 году здесь было сражение, а в 2024 году россияне нанесли по нему удар. Отметим, здание аэровокзала было недостроено еще в советское время, его использовали поклонники экстрима для "экскурсий" и катания. Сейчас рядом время от времени проходят гонки на авто.

Аэропорт Сумы на высоте — взлетная полоса, пассажиры и рейсы в Одессу

После закрытия воздушного пространства в Украине директора гражданских аэропортов продолжают получать зарплату. В частности, руководитель КП "Аэропорт Сумы" Константин Карпович за два года задекларировал 1 006 988 грн.: 536 682 грн. в 2022-м и 470 306 грн. в 2023-м.

Ранее "Телеграф" подробно исследовал тему зарплат директоров неработающих аэропортов. Доход получает даже руководитель Донецкого аэропорта.