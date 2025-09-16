Сюда не ходят поезда: вокзалы Донбасса, разрушенные войной (фото, видео)

Вокзалы Донбасса пережили войны и развитие городов, но теперь три из них — в руинах. Константиновка, Бахмут и Покровск в материале "Телеграфа"

Ворота Донецкой области, железнодорожные вокзалы пережили немало — обе мировые войны, развитие городов и снова к ним пришла война. И если вокзалы в Славянске, Краматорске и Дружковке еще относительно целые и функциональные, часть вокзалов уже никогда не будет такой, как раньше.

"Телеграф" расскажет о трех вокзалах — в Константиновке, Бахмуте и Покровске, на которых больше нет объятий после разлуки и ожидания новых приключений. Эти вокзалы в руинах – Россия уничтожила их.

Вокзал в Константиновке построен не по уникальному проекту

Железнодорожный вокзал Константиновки открыли в 1872 году, и именно станция дала старт развитию города. После соединения с другими ветвями Константиновка превратилась в важный железнодорожный узел, что ускорило ее индустриальный рост. Старое здание вокзала было разрушено во Вторую мировую, а в 1955 году на его месте построили новый двухэтажный вокзал — тот самый, который Россия уничтожила в 2024 году. Использовали проект вокзала в Краматорске.

Вокзал в Константиновке

Вокзал в Константиновке в конце февраля 2024 года

Вокзал в Бахмуте – свидетель истории

Железнодорожный вокзал станции Бахмут построили в 1912-1913 годах во время прокладки линии Лиман — Никитовка, и он стал ключевой транспортной точкой региона. Здание вокзала "Бахмут-II" изображено на известной фотографии 1918 года, где зафиксирован вход в Бахмут казаков 1-го Запорожского пешего полка имени Гетьмана Дорошенко Армии УНР. Сначала станция называлась "Бахмут II", а с 1924 по 2016 год — "Артемовск II". После разрушений во Вторую мировую она была восстановлена в 1953 году в стиле неоклассицизма по проекту харьковского архитектора А. Лукьянова. В 2010 году здесь снимали фильм "В субботу" о событиях на ЧАЭС, ведь вокзал был не ремонтирован и без пластиковых окон. В 2012 году вокзал отремонтировали. Сейчас он в руинах.

Вокзал Бахмута на почтовой открытке 1910-х годов

Вокзал Бахмута на известном фото 1918 года с казаками

Вокзал Бахмута 2019 год

Вокзал Бахмута во время полномасштабного вторжения

Вокзал в Покровске не выдержал российских ударов

Вокзал в Покровске — одно из старейших построек города. Его построили в 1883 году и назывался он Гришино под названием казацкого поселка. Здание неоднократно перестраивалось, достраивалось и обновлялось, каждый раз удаляя его от первоначального вида. Станция называлась также Постышево, Красноармейское, Красноармейск. С осени 2024 года в Покровск не ходят поезда — продолжаются ожесточенные бои за город.

Здание станции Гришино

Здание станции Красноармейск (Покровск)

