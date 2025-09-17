Укр

Изменился до неузнаваемости: как изначально выглядел вокзал Фастова (фото)

Геннадий Лубенец
Из-за удобного расположения Фастов еще со второй половины XIX является важным железнодорожным узлом, из которого отправляется большое количество грузовых и пассажирских поездов. Первая станция там была построена в 1870-х годах и с тех пор она перестраивалась еще два раза.

Первую станцию построил граф Владимир Бобринский, который владел сахарными заводами неподалеку и нуждался в стабильном и надежном транспортном сообщении. Под его покровительством от Фастова была проложена железная дорога до города Смела (Черкасская область).

Конечно изначальное здание не было похоже на современный вокзал. К ее строительству привлекли архитектора Юго-Западной железной дороги Валерьяна Куликовского.

Вокзал Фастова
Оригинальный вокзал Фастова в начале XX века

Именно здесь в 1918 году был подписан акт, который заверял объединение УНР и ЗУНР в единое государство. Во время Второй мировой войны вокзал был полностью разрушен, а восстанавливать его начали лишь в 1949 году.

В Facebook-сообществе "Железные дороги Украины XIX-XX века" недавно показали редкое фото вокзала Фастова времен немецкой оккупации. Указано, что оно было снято в где-то 21-24 июля 1941 года, но внимательные пользователи сети отметили, что на вокзале уже присутствуют немецкие надписи, то есть он был снят несколько позже.

Вокзал Фастова во времена Второй мировой войны
Видна немецкая надпись "Fastow"

В 1952 году Фастовский вокзал возобновил работу. При этом, он сильно поменялся и у него появилась характерная башня. В таком виде оно просуществовало более чем полвека.

Вокзал Фастова после войны
Послевоенное здание вокзала

В 2011 году, к 20-летию Независимости Украины, было открыто новое здание из металла и стекла. А на месте старого вокзала теперь расположен сквер.

Вокзал Фастова сейчас
Современное здание

#Укрзализныця #Вокзал #Фастов