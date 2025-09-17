Изменился до неузнаваемости: как изначально выглядел вокзал Фастова (фото)

Вокзал имеет длинную историю

Из-за удобного расположения Фастов еще со второй половины XIX является важным железнодорожным узлом, из которого отправляется большое количество грузовых и пассажирских поездов. Первая станция там была построена в 1870-х годах и с тех пор она перестраивалась еще два раза.

Первую станцию построил граф Владимир Бобринский, который владел сахарными заводами неподалеку и нуждался в стабильном и надежном транспортном сообщении. Под его покровительством от Фастова была проложена железная дорога до города Смела (Черкасская область).

Конечно изначальное здание не было похоже на современный вокзал. К ее строительству привлекли архитектора Юго-Западной железной дороги Валерьяна Куликовского.

Оригинальный вокзал Фастова в начале XX века

Именно здесь в 1918 году был подписан акт, который заверял объединение УНР и ЗУНР в единое государство. Во время Второй мировой войны вокзал был полностью разрушен, а восстанавливать его начали лишь в 1949 году.

В Facebook-сообществе "Железные дороги Украины XIX-XX века" недавно показали редкое фото вокзала Фастова времен немецкой оккупации. Указано, что оно было снято в где-то 21-24 июля 1941 года, но внимательные пользователи сети отметили, что на вокзале уже присутствуют немецкие надписи, то есть он был снят несколько позже.

Видна немецкая надпись "Fastow"

В 1952 году Фастовский вокзал возобновил работу. При этом, он сильно поменялся и у него появилась характерная башня. В таком виде оно просуществовало более чем полвека.

Послевоенное здание вокзала

В 2011 году, к 20-летию Независимости Украины, было открыто новое здание из металла и стекла. А на месте старого вокзала теперь расположен сквер.

Современное здание

