Красный кирпич и розы: с этих вокзалов Донбасса началась история известных городов востока (фото)

Железнодорожные станции стали началом для целых городов — вокзалы Донбасса прямо влияли на развитие региона

Не только вокзал в Ясиноватой был важным транспортным узлом. Вокзалы в Донецкой области всегда были важны и для перевозки пассажиров, и для грузов с многочисленных предприятий. В большинстве своем старые вокзалы строились из красного кирпича и имели интересные арки или декоративные элементы. Большинство из них сохранились исключительно на фотографиях – Россия активно била по вокзалам.

Вокзал в Славянске

Вокзал в Славянске был открыт в 1869 году. Тогда город активно перестраивался и станция находилась в нескольких километрах от него. С каждым годом территория перестраивалась.

Вокзал станции Славянск ЮЖД, 1917 год

Однако в 1952 году было построено новое здание вокзала. Традиционно для Донбасса, у вокзала было много роз.

Вокзал в Славянске до реконструкции

Вокзал в Славянске реконструировали в начале 2010-х. С началом войны по нему "прилетало" дронами.

Вокзал в Славянске

Вокзал в Краматорске

Вокзал в Краматорске хорошо знаком читателям "Телеграфа" по сериям фото встреч и прощаний от Яна Доброносова. Этот вокзал стал настоящими воротами Донбасса во время полномасштабного вторжения. 8 апреля 2022 года вокзал стал центром трагедии — российские военные обстреляли людей, ожидавших эвакуации.

В сентябре 1868 года во время строительства Курско-Харьковско-Азовской железной дороги построили разъезд и Краматорскую платформу, чтобы поезда могли разминаться на однопутном участке между Славянском и Дружковкой. Станция в 80-х годах 19 века называлась Краматоровка и вместе с заводом огнеупоров дала начало городу. На фото ниже – новое здание, построенное после Второй мировой войны.

Вокзал Краматорска в 1961 году

Построили ее в 1952 году по проекту архитектора В. Сыромятникова, а в 2013–2014 по проекту бюро Валентирова реконструировали.

Вокзал в Краматорске

Вокзал в Дружковке

Дружковка – промежуточная станция Лиманской дирекции Донецкой железной дороги на линии Славянск – Горловка. Она открыта в 1869 году и электрифицирована в 1961. Сейчас здесь останавливаются только пригородные электропоезда, поезда дальнего сообщения едут только в Краматорск. Но это было не всегда.

Станция Дружиковка, 1917 год

Станция в Дружковке, наши дни

