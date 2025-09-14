Привокзальную площадь в Харькове до неузнаваемости изменили в СССР: зачем и как именно (фото)

Как менялся Харьковский вокзал и Привокзальная площадь за последние 50 лет — от застройки после Второй мировой до планов на будущее

Один из важнейших транспортных узлов востока Украины, Харьковский вокзал прошел долгий путь. Его здание было разрушено во времена второй мировой, а современное пережило несколько перемен. Важной частью является не только само здание, но станции и пространство вокруг.

"Телеграф" расскажет, как менялся Харьковский вокзал и его периферия за последние 50 лет. Главное пространство у вокзала – величественная Привокзальная площадь. Глядя на нее сейчас, трудно представить, что еще в начале 19 века здесь была плантация шелковицы. Но сразу после прокладки железной дороги ситуация изменилась — выросли депо, мастерские, училища. В 1910-х соорудили здание Управления "ЮЖД".

Новое здание вокзала вместо разрушенной во Второй мировой войне завершили в ноябре 1952 года. Кружевная резьба по камню и дубовая дверь встречали пассажиров, только что вышедших из трамвая или автобуса. Именно так — когда транспорт в Харькове привозил пассажиров чуть ли не под вагоны.

Привокзальная площадь в Харькове в 60-х

Строительство метро изменило ситуацию. Станцию, которая сейчас называется "Вокзальная", ввели в эксплуатацию в 1975 году. Станция метро двумя тоннелями связана с вокзалом так, что пассажиры могли пересесть из поезда в поезд. Для ее строительства транспорт перенесли на здание управления железной дороги — сделали у трамвая. В то же время обновили и сам вокзал, в частности, добавили еще один зал ожидания.

Привокзальная площадь и вид на вокзал в 80-е.

В 21 веке площадь перед вокзалом отреставрировали и сделали настоящим пространством для хорошего времяпрепровождения в ожидании поезда. Среди прелестей – фонтан. Круг трамвая – в верхней части фото, над зданием управления железной дорогой.

Вид на Привокзальную площадь в Харькове с высоты

Отметим, что архитекторы к полномасштабному вторжению предлагали амбициозный план реконструкции части Привокзальной площади, где находятся трамвайные рельсы. Планировалось сделать там большой транспортный узел.

Трамвайная часть Привокзальной площади красотой не радует

Проект реконструкции части Привокзальной площади в Харькове

Как изменились пути вокзала в Харькове

С другой стороны вокзала в Харькове – вид, знакомый многим из окна поезда. До реконструкции в начале 70-х годов на станциях не было навесов. Уже в 90-х эти металлические конструкции сделали гораздо более приятным выход из поезда и спуск в тоннель перехода и в метро.

Маневровый тепловоз ВМЕ1-174 приписки депо Харьков-Сортировочный на станции Харьков-Пассажирский

Вокзал Харьков-Пассажирский в 1995 году

