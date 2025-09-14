Привокзальную площадь в Харькове до неузнаваемости изменили в СССР: зачем и как именно (фото)
Как менялся Харьковский вокзал и Привокзальная площадь за последние 50 лет — от застройки после Второй мировой до планов на будущее
Один из важнейших транспортных узлов востока Украины, Харьковский вокзал прошел долгий путь. Его здание было разрушено во времена второй мировой, а современное пережило несколько перемен. Важной частью является не только само здание, но станции и пространство вокруг.
"Телеграф" расскажет, как менялся Харьковский вокзал и его периферия за последние 50 лет. Главное пространство у вокзала – величественная Привокзальная площадь. Глядя на нее сейчас, трудно представить, что еще в начале 19 века здесь была плантация шелковицы. Но сразу после прокладки железной дороги ситуация изменилась — выросли депо, мастерские, училища. В 1910-х соорудили здание Управления "ЮЖД".
Новое здание вокзала вместо разрушенной во Второй мировой войне завершили в ноябре 1952 года. Кружевная резьба по камню и дубовая дверь встречали пассажиров, только что вышедших из трамвая или автобуса. Именно так — когда транспорт в Харькове привозил пассажиров чуть ли не под вагоны.
Строительство метро изменило ситуацию. Станцию, которая сейчас называется "Вокзальная", ввели в эксплуатацию в 1975 году. Станция метро двумя тоннелями связана с вокзалом так, что пассажиры могли пересесть из поезда в поезд. Для ее строительства транспорт перенесли на здание управления железной дороги — сделали у трамвая. В то же время обновили и сам вокзал, в частности, добавили еще один зал ожидания.
В 21 веке площадь перед вокзалом отреставрировали и сделали настоящим пространством для хорошего времяпрепровождения в ожидании поезда. Среди прелестей – фонтан. Круг трамвая – в верхней части фото, над зданием управления железной дорогой.
Отметим, что архитекторы к полномасштабному вторжению предлагали амбициозный план реконструкции части Привокзальной площади, где находятся трамвайные рельсы. Планировалось сделать там большой транспортный узел.
Как изменились пути вокзала в Харькове
С другой стороны вокзала в Харькове – вид, знакомый многим из окна поезда. До реконструкции в начале 70-х годов на станциях не было навесов. Уже в 90-х эти металлические конструкции сделали гораздо более приятным выход из поезда и спуск в тоннель перехода и в метро.
