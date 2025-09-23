Эти растения спасут ваш огород: что посеять на участке после сбора урожая

Некоторые культуры способны оздоровить почву и делать ее более плодородной

Осень — время сбора урожая. Однако, когда все овощи и корнеплоды уже собраны, нужно позаботится и о почве, на которой все это выросло. Лучшим способом оздоровить землю является посев растений-сидератов.

"Телеграф" расскажет, что такое сидераты и зачем их сажать и что делать после того, как они прорастут.

Сидераты для улучшения почвы

Сидераты — это растения, которые быстро всходят и являются полезными для грунта. Они остаются в земле, превращаясь в удобрение, разрыхляют почву и насыщают ее азотом. Об этом в своем видео на тик-ток рассказала опытная огородница Олеся Васильевна.

По ее словам, к растениям-сидератам относятся рожь, горчица, люпин и другие. Их стоит сеять на огороде после того, как с него собран весь урожай.

Однако, как оказалось, не все знают, что делать с сидератами, когда они уже взошли. По словам огородницы, если до холодов горчица или рожь уже начинают цвести и выпускать колоски, то их нужно скосить. Лучше всего оставить скошенные растения на участке на мульчу. Они будут будут глушить прорастание сорняков и наполнять почву полезными веществами. А весной просто переорать или перекопать огород и можно приступать к новому посевному сезону.

