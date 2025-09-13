Зеленое удобрение для огорода: что посеять в сентябре, чтобы улучшить почву

Есть несколько растений, которые способны улучшать качества земли в вашем огороде

После сбора урожая почва на огороде может быть истощенной и нуждается в удобрении. Однако не спешите бежать за химическими подкормками, ведь для улучшения качества земли на участке можно использовать "зеленое удобрение" — сидераты.

"Телеграф" расскажет, что такое сидераты зачем их сеять после сбора урожая.

Как улучшить качество почвы на огороде?

Собрав с огорода картошку, морковь, лук, кабачки и другие овощи, можно приступать к удобрению земли сидератами. Это такие растения, которые улучшают качество грунта, наполняют его полезными веществами и помогают бороться с сорняками. Об этом рассказала в своем тик-ток аккаунте огородница Олеся Васильевна.

Лучшими растениями-сидератами являются горчица, озимое жито и люпин. Эти растения быстро всходят, а своей корневой системой разрыхляют грунт и наполняют его полезными микроэлементами. Также сидераты помогают бороться с сорняками и некоторыми болезнями и грибками.

По словам огородницы, горчицу лучше всего сеять после сбора картофеля, а жито и люпин подойдет для почвы после сбора других культур. Однако наиболее эффективно смешать семена всех трех растений и засеять на освобожденной от урожая площади. После такого "зеленого удобрения ваш огород в следующем сезоне станет более урожайным и плодовитым.

