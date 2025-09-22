Почва будет плодородной и мягкой: чем опрыскать огород после сбора урожая

Когда работы в огороде будут окончены, землю нужно обработать

Осень — время сбора урожая овощей и корнеплодов. Это особенно горячая пора для дачников и огородников, однако даже после уборки участка, не время расслабляться. После этого стоит позаботиться о почве, чтобы она была плодородной в следующем посевном сезоне.

"Телеграф" расскажет, как и чем обработать землю после сбора урожая, чтобы она не истощилась и была плодовитой в следующем посевном сезоне.

Чем обработать огород?

После того, как вы соберете с огорода все овощи и корнеплоды, в земле остаются корни и стебли растений, которые могут истощать почву. Чтобы этого не произошло, участок нужно обработать специальными органическими препаратами. Об этом в своем видео на тик-ток рассказывает опытная огородница Олеся Васильевна.

Автор ролика советует использовать для обработки огорода препарат "Органик-Баланс", который можно купить в любом садоводческом магазине, или же его аналоги. Сделайте раствор по инструкции и опрыскайте землю после сбора урожая.

Это удобрение оздоровляет почву, подавляет грибковые болезни и вредные микроорганизмы, а также обогащает грунт полезными веществами. После такой обработки он будет более мягким, плодородным и готовым к новому посевному сезону.

Еще один секрет от автора видео — это посеять на огороде растения-сидераты, а уже потом обрабатывать органическим препаратом. Таким образом вы еще больше улучшите качество почвы на вашем участке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сделать это с розами в сентябре, чтобы они пышно цвели всю осень. Советы садоводам.