Смотрите на ботву и трещины: как понять, что пора выкапывать морковь на огороде

Галина Струс
Морковь обычно выкапывают в начале сентября Новость обновлена 28 августа 2025, 09:47
Морковь обычно выкапывают в начале сентября. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Есть некоторые признаки, которые указывают, что пора собирать морковь

Начало осени — период сбора урожая, выращенного на огороде своими руками. В это время копают не только картошку, но и морковь. Однако нужно учитывать некоторые признаки, которые точно укажут, когда можно убирать этот корнеплод с огорода.

"Телеграф" расскаже, как паонять, когда морковь уже созрела и ее можно выкапывать из земли и отправлять на длительное хранение.

Когда выкапывать морковь на огороде?

Очень важно выкопать морковь вовремя. Ранние сорта созревают в конце июля — начале августа. А вот более поздние можно копать в конце августа — начале сентября. Об этом рассказывает автор видео в тик-то аккаунте "dachnyk_ua".

По его словам, есть надежные признаки, которые укажут, что морковь уже созрела и готова к выкапыванию. Так, опытный дачник советует смотреть на ботву — если она еще зеленая и упругая, а погода на улице не дождливая, то морковь еще на некоторое время можно оставить в земле.

Если же нижняя ботва моркови уже пожелтела и ложится по грунту, то овощ можно смело выкапывать — он уже максимально вырос и набрал вкуса. Такая вовремя выкопанная морковь будет долго храниться. Однако если видите, что идет дождливая погода, то морковь стоит сразу выкапывать, чтобы она не начала гнить и трескаться от излишней влаги.

К слову о трещинах. Если в вашем регионе часто идут дожди, то проверьте морковь на предмет трещин. Выкопайте несколько корнеплодов и оцените их состояние — если начинаются трещины, морковь лучше сразу собирать, чтобы не испортился весь урожай.

