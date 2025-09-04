Есть один важный признак: как понять, что пора выкапывать морковь на огороде

В сентябре сезон сбора урожая в самом разгаре

Сентябрь — время, когда дачники и огородники активно собирают урожай со своих участков. В это время не только копают картошку и собирают лук, но и достают из земли морковку, которая уже поспела. Оказалось, что есть один важный признак, который укажет, что пора выкапывать этот яркий корнеплод.

"Телеграф" расскажет, на что обратить внимание перед тем, как выкапывать морковь.

Важный признак, что овощи поспели

Очень важно не передержать морковь в земле, а выкопать ее вовремя, тогда она будет хорошо храниться всю зиму. Об этом рассказывает автор видео в тик-то аккаунте "dachnyk_ua".

Ранние сорта моркови уже давно поспели, их собирают в конце июля — начале августа. А вот более поздние сорта можно выкапывать уже сейчас — в начале сентября. И есть признаки, которые укажут, что морковь готова к сбору.

Автор видео предлагает смотреть на ботву моркови на грядке. Если стебли еще упругие и зеленые, а на улице не намечается дождей, то овощи еще можно оставить в земле на несколько дней или даже недель.

Однако если видите, что нижние стебли моркови уже пожелтели и начали ложиться на поверхность грунта, то такая морковь готова к сбору. При этом стоит следить за погодой — если прогнозируются дожди, то стоит выкапывать всю морковь, иначе есть риск, что она начнет трескаться или гнить прямо в земле.

