Не превратите свеклу в кормовую: как хранить овощ для борща

При правильных условиях свекла может пролежать до весны, сохраняя свой вкус и пользу

Красная свекла – один из главных ингредиентов для борща. Зимой этот овощ должен сохранять свои вкусовые свойства в правильных условиях.

Чтобы корнеплод оставался сочным и сладким, важно соблюдать несколько правил. "Телеграф" расскажет, каких именно.

Что нужно сделать

• Выбор свеклы. Для продолжительного хранения подходят средние по размеру плоды без трещин, пятен и повреждений.

• Подготовка. После сбора урожая свеклу просушивают 2–3 дня в тени. Ботву срезают, оставляя хвостик до 2 см.

• Условия. Оптимальная температура для хранения от +2 до +4 °C при влажности около 85–90 %.

Способы хранения свеклы

• В погребе свеклу складывают в деревянные ящики, пересыпая песком или опилками.

• В мешках из ткани или полиэтиленовых пакетах с отверстиями для воздуха.

• На картофеле – популярный способ: свеклу кладут сверху, она "впитывает" лишнюю влагу, оставаясь сладкой.

Чего нельзя делать

Не оставляйте свеклу на солнце или под дождем – она теряет сладость и быстро портится. Не мойте перед хранением, ведь влага сокращает срок годности. Не срезайте хвостик полностью – это открывает доступ бактериям. Не держите при температуре выше +6 °C, иначе он начнет увядать и прорастать.

