Ці рослини врятують ваш город: що посіяти на ділянці після збирання врожаю

Деякі культури здатні оздоровити ґрунт і зробити його більш родючим

Осінь — час збирання врожаю. Однак, коли всі овочі та коренеплоди вже зібрані, потрібно подбати і про ґрунт, на якому все це виросло. Найкращим способом оздоровити землю є посів рослин-сидератів.

"Телеграф" розповість, що таке сидерати, навіщо їх садити і що робити після того, як вони проростуть.

Сидерати для покращення ґрунту

Сидерати — це рослини, які швидко сходять і є корисними для ґрунту. Вони залишаються у землі, перетворюючись на добриво, розпушують грунт і насичують його азотом. Про це у своєму відео у тік-ток розповіла досвідчена городниця Олеся Василівна.

За її словами, до рослин-сидератів належать жито, гірчиця, люпин та інші. Їх варто сіяти на городі після того, як із нього зібрано весь урожай.

Однак, як виявилось, не всі знають, що робити з сидератами, коли вони вже зійшли. За словами городниці, якщо до холодів гірчиця чи жито вже починають цвісти та випускати колоски, то їх треба скосити.

Найкраще залишити скошені рослини на ділянці на мульчу. Вони глушитимуть проростання бур’янів і наповнюватимуть ґрунт корисними речовинами. А навесні можна просто переортати чи перекопати город і приступати до нового посівного сезону.

