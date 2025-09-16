В Украине их не более 360 пар: в одной из областей увидели краснокнижную "огненную" птицу (фото)
-
-
На Днепропетровщине живет редкая птица огарь, которая имеет яркий рыжий цвет
На юге Днепропетровщины орнитологи заметили редкую птицу — огарь, которую еще называют "красной" или "огненной уткой". Она занесена в Красную книгу Украины.
Популяция редкой птицы огаря в Украине ограничивается лишь несколькими сотнями пар, сообщили в Кamenske.city. По подсчетам специалистов, их в Украине всего 340–360 пар.
Что это за редкая птица
Эта яркая перелетная птица выглядит так: ее оперение насыщенного рыже-оранжевого цвета, крылья имеют белые и черные оттенки, а клюв и лапы полностью черные.
В природе огарь обитает на открытых степных пространствах возле водоемов, часто выбирает озера, речные заливы или лиманы. Он хорошо приспособлен к жизни у воды, однако в отличие от многих утиных, проводит много времени и на суше. Основной ареал происхождения — степные и полупустынные зоны Центральной Азии, Монголии, Китая и Юго-Восточной Европы.
Питается преимущественно растительной пищей: молодыми побегами, травами, зерном, но также потребляет мелких насекомых, моллюсков или даже лягушек.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что самая быстрая птица Украины на грани исчезновения.