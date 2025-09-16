В Украине их не более 360 пар: в одной из областей увидели краснокнижную "огненную" птицу (фото)

На Днепропетровщине живет редкая птица огарь, которая имеет яркий рыжий цвет

На юге Днепропетровщины орнитологи заметили редкую птицу — огарь, которую еще называют "красной" или "огненной уткой". Она занесена в Красную книгу Украины.

Популяция редкой птицы огаря в Украине ограничивается лишь несколькими сотнями пар, сообщили в Кamenske.city. По подсчетам специалистов, их в Украине всего 340–360 пар.

Рыжая птица огар

Что это за редкая птица

Эта яркая перелетная птица выглядит так: ее оперение насыщенного рыже-оранжевого цвета, крылья имеют белые и черные оттенки, а клюв и лапы полностью черные.

Ареал происхождения краснокнижной птицы огара

В природе огарь обитает на открытых степных пространствах возле водоемов, часто выбирает озера, речные заливы или лиманы. Он хорошо приспособлен к жизни у воды, однако в отличие от многих утиных, проводит много времени и на суше. Основной ареал происхождения — степные и полупустынные зоны Центральной Азии, Монголии, Китая и Юго-Восточной Европы.

Питается преимущественно растительной пищей: молодыми побегами, травами, зерном, но также потребляет мелких насекомых, моллюсков или даже лягушек.

