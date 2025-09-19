В Одессе на пляже заметили странное скопление морских хищников (видео)

Массовая гибель морских жителей связана по нескольким причинам

На побережье Одессы обнаружено массовое скопление мертвых медуз. Корнероты буквально окутали береговую линию.

О необычном явлении сообщили в местных каналах, где пользователь делится видео с пляжа. На кадрах, которые распространяются в соцсетях, видно, как весь берег усыпан телами медуз разных размеров.

По информации телеграм-канала "Думская Одесса", вероятной причиной массовой гибели медуз стал мощный шторм, пронесшийся по побережью накануне.

"Одесские пляжи покрыты корнеротами. Скорее всего, их выбросило на берег во время вчерашнего шторма", — говорится в сообщении.

Почему так происходит

Медузы погибают во время штормов по нескольким причинам. Во-первых, сильные волны и течения выбрасывают их на берег, где они не могут выжить без воды. Во-вторых, турбулентность воды во время шторма может повредить их щекотливые тела. Кроме того, изменение солености воды из-за смешивания с дождевой водой и поднятия донных отложений создает неблагоприятные условия для выживания этих морских организмов.

Такие явления не редки для Черноморского побережья, особенно после сильных штормов.

