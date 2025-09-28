Стала звездой советского кино: где сейчас уроженка Одессы Валентина Губская
Сейчас Губская живет в Украине
В воскресенье, 28 сентября, известной советской актрисе Валентине Губской исполняется 88 лет. Она прославилась игрой в фильмах "Волны Черного моря", "Приморский бульвар", "В знак протеста". Сейчас Губская не играет в кино, как и звезда советского кино Ада Шереметьева.
Что нужно знать:
- Валентина Губская – известная советская актриса родом из Одессы.
- Она играла в фильмах "Волны Черного моря", "Портрет с дождем", "По улицам комод водили…".
- Актриса много лет работает в Одесском театре юного зрителя.
"Телеграф" расскажет о карьере советской актрисы, где она играла, а также чем занимается сейчас.
Что известно о Валентине Губской
Будущая актриса родилась в 1937 году в Одессе. Ее отец был водителем, расстрелянным немцами как командир Одесского партизанского отряда. Мать была инженером-строителем и во время Второй мировой войны работала на военном заводе.
В школьные годы Губская занималась художественной гимнастикой. Актерской профессией заинтересовалась, когда посещала с бабушкой показы фильмов. Так после окончания школы Валентина переехала в Москву, где поступила в Государственный институт театрального искусства.
В 1969–1971 годах Губская была актрисой Новомосковского драматического театра. Там она играла в спектаклях "Последние", "Мещане", "Маскарад". После этого актриса вернулась в Одессу, где играла в Театре юного зрителя. При ее участии проходили постановки "Любовь Яровая", "Стоп Малахов!", "Театральное фэнтези".
С 1975 года Губская начала играть в кино. Она получала роли в фильмах "Волны Черного моря", "Портрет с дождем", "По улицам комод водили…", "Приморский бульвар". Это были самые популярные картины в фильмографии Губской.
В 2000-х Валентина играла в фильмах и сериалах "Игра по нотам", "Пляж", "Анка из Молдаванки", "Последствие любви".
Где сейчас Валентина Губская
Губская продолжает играть в Одесском театре юного зрителя — ее профиль до сих пор существует на сайте заведения. Поэтому очевидно, что актриса живет сейчас в родной Одессе. У нее есть страница в фейсбуке, однако там только одно ее фото из молодости.
На YouTube-странице Одесского ТЮЗа в 2022 году опубликовали стихотворение "Пізно, Іване, до школи" в исполнении Губской. Она прочла его на украинском языке.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас звезда "Иронии судьбы" Барбара Брыльска. В российских СМИ писали о ее смерти, но это оказалось фейком.