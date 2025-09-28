Стала зіркою радянського кіно: де зараз уродженка Одеси Валентина Губська

Зараз Губська живе в Україні

У неділю, 28 вересня, відомій радянській акторці Валентини Губській виповнюється 88 років. Вона прославилась грою у фільмах "Хвилі Чорного моря", "Приморський бульвар", "На знак протесту". Зараз Губська не грає у кіно, як і зірка радянського кіно Ада Шереметьєва.

Що треба знати:

Валентина Губська — відома радянська акторка родом із Одеси.

Вона грала у фільмах "Хвилі Чорного моря", "Портрет з дощем", "По вулицях комод водили…".

Акторка багато років працює в Одеському театрі юного глядача.

"Телеграф" розповість про кар'єру радянської акторки, де вона грала, а також чим займається зараз.

Що відомо про Валентину Губську

Майбутня акторка народилася у 1937 році в Одесі. Її батько був водієм, якого розстріляли німці як командира Одеського партизанського загону. Мати була інженером-будівельником і під час Другої світової війни працювала на військовому заводі.

У шкільні роки Губська займалась художньою гімнастикою. Акторською професією зацікавилась, коли відвідувала з бабусею покази фільмів. Так після закінчення школи Валентина переїхала до Москви, де вступила до Державного інституту театрального мистецтва.

У 1969-1971 роках Губська була актрисою Новомосковського драматичного театру. Там вона грала у виставах "Останні", "Міщани", "Маскарад". Після цього акторка повернулась до Одеси, де грала у Театрі юного глядача. За її участі відбувалися постановки "Любов Ярова", "Стоп Малахов!", "Театральне фентезі".

Валентина Губська у фільмі "Хвилі Чорного моря", фото "Штуки-дрюки"

З 1975 році Губська почала грати в кіно. Вона отримувала ролі у фільмах "Хвилі Чорного моря", "Портрет з дощем", "По вулицях комод водили…", "Приморський бульвар". Це були найпопулярніші картини у фільмографії Губської.

Валентина Губська в серіалі "Анка з Молдаванки", фото "Штуки-дрюки"

У 2000-х Валентина грала у фільмах і серіалах "Гра по нотах", "Пляж", "Анка з Молдаванки", "Наслідок любові".

Де зараз Валентина Губська

Губська продовжує грати в Одеському театрі юного глядача — її профіль досі є на сайті закладу. Тому очевидно, що акторка зараз живе у рідній Одесі. У неї сторінка у фейсбуці, однак там лише одне її фото з молодості.

Валентина Губська в молодості, фото з її фейсбук-сторінки

Валентина Губська грає в Одеському ТЮГ, скриншот з сайту закладу

На YouTube-сторінці Одеського ТЮГу у 2022 році поширили вірш "Пізно, Іване, до школи" у виконанні Губської. Вона прочитала його українською мовою.

Валентина Губська - "Пізно, Іване, до школи"

