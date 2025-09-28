Стала зіркою радянського кіно: де зараз уродженка Одеси Валентина Губська
Зараз Губська живе в Україні
У неділю, 28 вересня, відомій радянській акторці Валентини Губській виповнюється 88 років. Вона прославилась грою у фільмах "Хвилі Чорного моря", "Приморський бульвар", "На знак протесту". Зараз Губська не грає у кіно, як і зірка радянського кіно Ада Шереметьєва.
Що треба знати:
- Валентина Губська — відома радянська акторка родом із Одеси.
- Вона грала у фільмах "Хвилі Чорного моря", "Портрет з дощем", "По вулицях комод водили…".
- Акторка багато років працює в Одеському театрі юного глядача.
"Телеграф" розповість про кар'єру радянської акторки, де вона грала, а також чим займається зараз.
Що відомо про Валентину Губську
Майбутня акторка народилася у 1937 році в Одесі. Її батько був водієм, якого розстріляли німці як командира Одеського партизанського загону. Мати була інженером-будівельником і під час Другої світової війни працювала на військовому заводі.
У шкільні роки Губська займалась художньою гімнастикою. Акторською професією зацікавилась, коли відвідувала з бабусею покази фільмів. Так після закінчення школи Валентина переїхала до Москви, де вступила до Державного інституту театрального мистецтва.
У 1969-1971 роках Губська була актрисою Новомосковського драматичного театру. Там вона грала у виставах "Останні", "Міщани", "Маскарад". Після цього акторка повернулась до Одеси, де грала у Театрі юного глядача. За її участі відбувалися постановки "Любов Ярова", "Стоп Малахов!", "Театральне фентезі".
З 1975 році Губська почала грати в кіно. Вона отримувала ролі у фільмах "Хвилі Чорного моря", "Портрет з дощем", "По вулицях комод водили…", "Приморський бульвар". Це були найпопулярніші картини у фільмографії Губської.
У 2000-х Валентина грала у фільмах і серіалах "Гра по нотах", "Пляж", "Анка з Молдаванки", "Наслідок любові".
Де зараз Валентина Губська
Губська продовжує грати в Одеському театрі юного глядача — її профіль досі є на сайті закладу. Тому очевидно, що акторка зараз живе у рідній Одесі. У неї сторінка у фейсбуці, однак там лише одне її фото з молодості.
На YouTube-сторінці Одеського ТЮГу у 2022 році поширили вірш "Пізно, Іване, до школи" у виконанні Губської. Вона прочитала його українською мовою.
Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз зірка "Іронії долі" Барбара Брильська. У російських ЗМІ писали про її смерть, але це виявилось фейком.