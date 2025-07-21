Ушла из кино на пике популярности: как сложилась судьба звезды советских фильмов Шереметьевой

Актриса давно не снимается в кино

В этот день, в 1953 году, родилась знаменитая советская актриса Ада Шереметьева. Она играла в фильмах "Молодо и зелено", "Молчание", "Улыбнись соседу". Сегодня ей исполняется 89 лет. А недавно мы рассказывали, куда исчезла известная актриса Барбара Брыльска.

"Телеграф" расскажет, какой была карьера Ады Шереметьевой, где она играла и какими ролями отличилась. Также узнаете о личной жизни знаменитости и почему она ушла из кино.

Что известно о карьере Ады Шереметьевой

Будущая актриса родилась в семье врачей в Киеве в 1936 году. Получила образование в Киевском политехническом институте на электротехническом факультете. Однако по специальности работать она не пошла, но уехала в Москву, где попыталась поступить в Щукинское училище. Там ей отказали, потому что она не отработала по специальности после окончания вуза.

Так Шереметьева поступила на актерский факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Во время учебы начала играть в Ленинградском театре имени Комиссаржевской, а затем окончательно была принята в труппу.

Шереметьева в фильме "Молодо и зелено", скриншот "Штуки-дрюки"

В 60-х годах прошлого столетия Ада начала играть в кино. Одной из самых известных ролей стало перевоплощение в архитектора Ирину в комедии "Молодо-зелено". А в драме "Путь к пристани" Ада исполнила роль кухарки Майки. Популярным с участием актрисы стала приключенческая лента "След в океане", где ее героиня — лейтенант госбезопасности Людмила Скуратова. В ленте женщина превращается в аспирантку и попадает в экспедицию, где ликвидирует диверсанта.

Шереметьева в фильме "Молчание", скриншот "Штуки-дрюки"

Заметными фильмами с участием Ады стали "Мирное время", "Бурьян" и "Улыбнись соседу". Героини Шереметьевой часто объединяли в себе как силу и решительность, так и юмор и оптимизм, поэтому нравились советской публике.

Шереметьева в фильме "Улыбнись соседу", скриншот "Штуки-дрюки"

Личная жизнь Ады Шереметьевой

В конце 60-х годов прошлого века Шереметьева перестала играть в кино, поскольку сосредоточилась на личной жизни. Она вышла замуж за циркового артиста Леонида Енгибарова, который предложил ей попробовать себя в его сфере.

Леонид Енгибаров, фото из сети

Впрочем, актриса быстро поняла, что цирк — это не ее, а брак с Енгибаровым распался. После этого Шереметьева пыталась вернуться в театр и кино, но все было неудачно. Лишь в 1982 году Ада получила небольшую роль в ленте "Красные колокола".

Второй раз Шереметьева обручилась с певцом и автором песен Анатолием Гороховым. Они состояли в браке вплоть до смерти Горохова в 2023 году.

Анатолий Горохов, фото из сети

Где сейчас Ада Шереметьева

По состоянию на 2025 год Шереметьева не снимается в кино, ведь ей не удалось вернуться в индустрию. Сейчас ей 89 лет. Вероятно, актриса наслаждается спокойной жизнью подальше от камер и внимания публики.

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