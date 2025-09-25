Живёт за границей и снималась в бондиане: что известно об актрисе Корбут, которая сыграет в сериале о Гарри Поттере
-
-
Актриса Корбут получила роль в поттериане
Украинская актриса и модель Светлана Карабут появится в новом сериале о Гарри Поттере. В нем она исполнит роль профессора Септимы Вектор. Также мы рассказывали, кто сыграет главные роли в новой части поттерианы.
"Телеграф" расскажет, что известно об актрисе, и где она играла раньше.
Факты:
- Светлана Карабут играла эпизодические роли в британском и американском кино.
- В Украине актриса не работала в кино.
- Карабут реализуется и как модель.
Что известно о Светлане Карабут
Об актрисе нет много информации в сети. Она живет в Лондоне, работает в моделинге и периодически получает роли в кино. На сайте IMDB можно увидеть 4 киноработы с участием Карабут: фильм о Джеймсе Бонде "007: Не время умирать", "Достаточно запутанная ситуация", "Семья Рэдли", "Московская империя: альтернативная мечта о власти и силе". В лентах Светлана исполняла эпизодические роли.
На странице в инстаграме Карабут распространяет кадры с фотосессий и модных показов. В 2023 и 2024 годах украинка позировала в разных нарядах известных дизайнеров на подиумах в Италии. В 2025 году Светлана сыграла в фильме "Аукцион".
Теперь на инстаграм-странице wizardingworlddirect появилась информация, что украинка воплотит профессора Септима Вектора в новом сериале о Гарри Поттере. Ее героиня преподает арифмантию в Хогвартсе, а также Вектор обожает Гермиона Грейнджер.
