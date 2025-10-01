Гороскоп на 2 октября: Близнецам неожиданная информация, а Весам лишние расходы

Завтра знакам Зодиака следует прислушаться к собственным желаниям

В последние несколько месяцев года у многих знаков Зодиака могут произойти изменения. Тем временем "Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 1 октября, чтобы вы знали, чего ждать в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот четверг благоприятен для решительных шагов в работе. Если вы давно планировали переговоры или важную встречу, стоит действовать именно сейчас. Избегайте конфликтов в семье: излишняя резкость может испортить отношения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вам потребуется больше дисциплины, чем обычно. Есть риск потратить время по пустякам и оставить важные дела на потом. В финансах – стабильность, но лучше не делать больших покупок.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День активный, полон общения. Вы можете наладить новые контакты или получить неожиданное предложение. Следует внимательнее слушать советы коллег или друзей — среди них будет полезная информация.

Рак (22 июня — 22 июля)

Обратите внимание на самочувствие: есть риск переутомления. Рабочие вопросы решатся попроще, если вы разделите обязанности с другими. Вечер лучше провести в кругу близких, чтобы восстановить силы.

Лев (23 июля — 23 августа)

Если вы будете инициативными, завтра вас ждет успех. Возможны интересные новости, которые откроют перед вами новые перспективы. В романтических отношениях прислушивайтесь к своему партнеру во избежание недоразумений.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот день потребует практичности и четкого плана. Надо расставить приоритеты, а потом брать на себя ответственность. Не обременяйте себя чужими обязанностями – лучше сосредоточьтесь на себе.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Завтра ваша коммуникабельность поможет вам решить сразу несколько проблем. Благоприятный день для подписания соглашений или совместных проектов. Избегайте чрезмерных эмоциональных издержек – они могут выбить из равновесия.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В этот день лучше удерживать дистанцию в конфликтных ситуациях. В работе важны изменения, которые в перспективе принесут пользу. Финансовые дела нуждаются во внимательности — не подписывайте документы наспех.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вы будете полны энергии и новых идей. Это удачный день для учебы, путешествий или знакомств. В семейных делах лучше избегать спешных обещаний, которые потом трудно будет выполнить.

Козерог (22 декабря — 19 января)

День благоприятен для завершения старых задач. Вы можете получить результат там, где долго не было сдвигов. В финансах возможно небольшое поступление или выгодное предложение.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра вы можете проявить себя в командной работе. Коллеги оценят ваше нестандартное мнение. В личной жизни стоит быть внимательнее – партнеру нужна ваша поддержка и помощь.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Эмоциональная чувствительность может помешать принимать трезвые решения. Старайтесь сосредоточиться на конкретных задачах. Во второй половине дня появятся хорошие новости, которые поднимут настроение.