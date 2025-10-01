Гороскоп на 2 октября: Близнецам неожиданная информация, а Весам лишние расходы
Завтра знакам Зодиака следует прислушаться к собственным желаниям
В последние несколько месяцев года у многих знаков Зодиака могут произойти изменения. Тем временем "Телеграф" подготовил гороскоп на завтра, 1 октября, чтобы вы знали, чего ждать в этот четверг.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Этот четверг благоприятен для решительных шагов в работе. Если вы давно планировали переговоры или важную встречу, стоит действовать именно сейчас. Избегайте конфликтов в семье: излишняя резкость может испортить отношения.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Вам потребуется больше дисциплины, чем обычно. Есть риск потратить время по пустякам и оставить важные дела на потом. В финансах – стабильность, но лучше не делать больших покупок.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
День активный, полон общения. Вы можете наладить новые контакты или получить неожиданное предложение. Следует внимательнее слушать советы коллег или друзей — среди них будет полезная информация.
Рак (22 июня — 22 июля)
Обратите внимание на самочувствие: есть риск переутомления. Рабочие вопросы решатся попроще, если вы разделите обязанности с другими. Вечер лучше провести в кругу близких, чтобы восстановить силы.
Лев (23 июля — 23 августа)
Если вы будете инициативными, завтра вас ждет успех. Возможны интересные новости, которые откроют перед вами новые перспективы. В романтических отношениях прислушивайтесь к своему партнеру во избежание недоразумений.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Этот день потребует практичности и четкого плана. Надо расставить приоритеты, а потом брать на себя ответственность. Не обременяйте себя чужими обязанностями – лучше сосредоточьтесь на себе.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Завтра ваша коммуникабельность поможет вам решить сразу несколько проблем. Благоприятный день для подписания соглашений или совместных проектов. Избегайте чрезмерных эмоциональных издержек – они могут выбить из равновесия.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
В этот день лучше удерживать дистанцию в конфликтных ситуациях. В работе важны изменения, которые в перспективе принесут пользу. Финансовые дела нуждаются во внимательности — не подписывайте документы наспех.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Вы будете полны энергии и новых идей. Это удачный день для учебы, путешествий или знакомств. В семейных делах лучше избегать спешных обещаний, которые потом трудно будет выполнить.
Козерог (22 декабря — 19 января)
День благоприятен для завершения старых задач. Вы можете получить результат там, где долго не было сдвигов. В финансах возможно небольшое поступление или выгодное предложение.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Завтра вы можете проявить себя в командной работе. Коллеги оценят ваше нестандартное мнение. В личной жизни стоит быть внимательнее – партнеру нужна ваша поддержка и помощь.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Эмоциональная чувствительность может помешать принимать трезвые решения. Старайтесь сосредоточиться на конкретных задачах. Во второй половине дня появятся хорошие новости, которые поднимут настроение.